快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

鴻海旗下富智康參展 IAA Mobility 車載電子新品 開啟智慧移動新格局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海旗下富智康參展IAA Mobility 2025 車載電子新品開啟智慧移動新格局。鴻海／提供
鴻海旗下富智康參展IAA Mobility 2025 車載電子新品開啟智慧移動新格局。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）將於9月9日至9月12日參加歐洲最大國際車展IAA Mobility 2025，以「驅動智慧移動未來（Driving the Future of Smart Mobility）」為主軸，展出演進版高效能運算（High-Performance Computing, HPC）平台、先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）、及車載資通訊控制單元（Telematics Control Units, TCU）等多項解決方案，運用核心技術與整合能力解鎖智慧移動無限潛力。

FIH副總經理郭文義博士表示：「全球汽車產業正加速電子電氣化，傳統車廠面臨從機械主導轉向電子電機設計主導的挑戰。FIH憑藉超過二十年無線通訊與ICT領域的深厚經驗，以及手機與IoT產品設計、製造及軟硬體整合能力，能協助傳統車廠跨越此轉型門檻。我們提供符合市場趨勢的車載電子解決方案與一站式全方位服務，協助客戶加速產品導入與系統整合，邁向智慧移動新時代。」

因應車用軟體日益頻繁的功能更新與快速迭代需求，FIH本次參展的主力產品—演進版HPC，其中整合車載資訊娛樂系統（In-Vehicle Infotainment, IVI）與先進駕駛輔助系統（ADAS），並進行區域控制單元（Zone Control Unit, ZCU）及電控架構（Electrical/Electronic Architecture, E/EA）設計進化以達成全車零組件可軟體升級。透過此前瞻設計，實現算力與記憶體集中化，並支援即時線上軟體下載更新（Over-The-Air, OTA），實現新一代軟體定義汽車（Software-Defined Vehicle, SDV）解決方案。

FIH亦將展出全台首個通過歐盟eCall（Emergency Call）認證、已穩定供應全球知名汽車集團的4G TCU，及具備5G連網能力的新版本5G TCU，實現雲端整合、即時數據傳輸與遠端診斷。FIH TCU產品於2024年榮獲ASPICE CL2級認證，並陸續取得ISO26262、UN ECE R155 Cybersecurity與R156 OTA等安全與資訊安全認證，展現卓越品質與可靠性。

因應汽車產業所面臨系統整合與軟體快速迭代的雙重挑戰，FIH提供一站式整合服務，涵蓋產品設計、製造、量產與導入的全流程，並支援跨系統除錯（debug），以解決汽車電子控制單元（ECU）間不相容問題，確保電子零組件協作與運行。此外，FIH透過敏捷軟體開發流程加速軟體發布，並藉由OTA部署能力即時進行軟體升級，確保駕駛人享有最新功能與最佳化體驗。

未來FIH將持續深化三大核心業務領域布局，拓展智慧製造、車載電子、設備/機器人版圖，並透過全球布局的彈性優勢及靈活生產策略，為全球客戶提供優質服務，創造卓越價值。

鴻海旗下富智康參展IAA Mobility 2025 車載電子新品開啟智慧移動新格局。鴻海／提供
鴻海旗下富智康參展IAA Mobility 2025 車載電子新品開啟智慧移動新格局。鴻海／提供

軟體

延伸閱讀

鴻海去年綠電占比超前 拚2040年全球廠區100%使用

千金股買不下手？00905含積三強：台積電、聯發科、鴻海…年初至今漲近9％

i17問世倒數 鴻海加價趕工 史無前例對派遣工發出逾4萬元返費和補貼

OpenAI計劃在印度建「星際之門」 鴻海受惠 廣達、英業達同步沾光

相關新聞

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

周刊再度報導台積電（2330）大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積...

SK海力士第2季DRAM市占再拉升 逼近四成 坐穩第一

集邦科今今日發布最新統計指出，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲、出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（...

錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點

錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼...

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分...

中鋼聲明：投資台智電持股12.5% 沒有主導權

中鋼集團工會2日表達訴求，不滿中鋼參與台灣智慧電能公司，中鋼公司（2002）發表聲明，持股台智電12.5%，非中鋼主導。

崇越攜先進封裝與矽光子技術 登場 2025 SEMICON Taiwan

「2025 SEMICON Taiwan」半導體展即將隆重登場，崇越（5434）2日預告，9月10日至12日，於台北南港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。