鴻海旗下富智康參展 IAA Mobility 車載電子新品 開啟智慧移動新格局

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）將於9月9日至9月12日參加歐洲最大國際車展IAA Mobility 2025，以「驅動智慧移動未來（Driving the Future of Smart Mobility）」為主軸，展出演進版高效能運算（High-Performance Computing, HPC）平台、先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）、及車載資通訊控制單元（Telematics Control Units, TCU）等多項解決方案，運用核心技術與整合能力解鎖智慧移動無限潛力。

FIH副總經理郭文義博士表示：「全球汽車產業正加速電子電氣化，傳統車廠面臨從機械主導轉向電子電機設計主導的挑戰。FIH憑藉超過二十年無線通訊與ICT領域的深厚經驗，以及手機與IoT產品設計、製造及軟硬體整合能力，能協助傳統車廠跨越此轉型門檻。我們提供符合市場趨勢的車載電子解決方案與一站式全方位服務，協助客戶加速產品導入與系統整合，邁向智慧移動新時代。」

因應車用軟體日益頻繁的功能更新與快速迭代需求，FIH本次參展的主力產品—演進版HPC，其中整合車載資訊娛樂系統（In-Vehicle Infotainment, IVI）與先進駕駛輔助系統（ADAS），並進行區域控制單元（Zone Control Unit, ZCU）及電控架構（Electrical/Electronic Architecture, E/EA）設計進化以達成全車零組件可軟體升級。透過此前瞻設計，實現算力與記憶體集中化，並支援即時線上軟體下載更新（Over-The-Air, OTA），實現新一代軟體定義汽車（Software-Defined Vehicle, SDV）解決方案。

FIH亦將展出全台首個通過歐盟eCall（Emergency Call）認證、已穩定供應全球知名汽車集團的4G TCU，及具備5G連網能力的新版本5G TCU，實現雲端整合、即時數據傳輸與遠端診斷。FIH TCU產品於2024年榮獲ASPICE CL2級認證，並陸續取得ISO26262、UN ECE R155 Cybersecurity與R156 OTA等安全與資訊安全認證，展現卓越品質與可靠性。

因應汽車產業所面臨系統整合與軟體快速迭代的雙重挑戰，FIH提供一站式整合服務，涵蓋產品設計、製造、量產與導入的全流程，並支援跨系統除錯（debug），以解決汽車電子控制單元（ECU）間不相容問題，確保電子零組件協作與運行。此外，FIH透過敏捷軟體開發流程加速軟體發布，並藉由OTA部署能力即時進行軟體升級，確保駕駛人享有最新功能與最佳化體驗。