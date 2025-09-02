錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點
錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼鏡將迎來成長期，錼創因參與Micro LED製程測試，被市場視為相關受惠股。錼創2日股價開高，盤中觸及漲停價183元，創下近2個月新高，並突破所有短期均線。
產業分析，AI眼鏡需要高算力與高頻寬，帶動相關零組件需求。儘管目前主流AR眼鏡技術為Micro OLED，但被視為下一代顯示技術的Micro LED，因高亮度與低功耗等優點，正吸引各大廠測試。錼創參與相關製程測試，使其在此波AI眼鏡議題中受到關注。
從籌碼面來看，外資自8月27日起連續4個交易日買超，累積243張。此外，融資餘額自8月25日減少233張，融券減少15張，籌碼相對穩定。基本面方面，錼創營收已連續2個月成長，為股價提供支撐。
整體而言，錼創結合技術與市場題材，推升股價表現。法人看好，隨著更多科技大廠投入AI眼鏡領域，相關供應鏈的發展值得持續追蹤。
