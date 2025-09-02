快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
錼創科技公司。記者籃珮禎攝影
錼創科技公司。記者籃珮禎攝影

錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼鏡將迎來成長期，錼創因參與Micro LED製程測試，被市場視為相關受惠股。錼創2日股價開高，盤中觸及漲停價183元，創下近2個月新高，並突破所有短期均線。

產業分析，AI眼鏡需要高算力與高頻寬，帶動相關零組件需求。儘管目前主流AR眼鏡技術為Micro OLED，但被視為下一代顯示技術的Micro LED，因高亮度與低功耗等優點，正吸引各大廠測試。錼創參與相關製程測試，使其在此波AI眼鏡議題中受到關注。

從籌碼面來看，外資自8月27日起連續4個交易日買超，累積243張。此外，融資餘額自8月25日減少233張，融券減少15張，籌碼相對穩定。基本面方面，錼創營收已連續2個月成長，為股價提供支撐。

整體而言，錼創結合技術與市場題材，推升股價表現。法人看好，隨著更多科技大廠投入AI眼鏡領域，相關供應鏈的發展值得持續追蹤。

AI LED

延伸閱讀

成交值躍居台股第一！金居出關先蹲後跳 爆量鎖漲停

盤中亮眼！生醫3檔高掛漲停 股王禾榮科即將掛牌引關注

宏齊因無人機應用 連兩日開盤即漲停

錼創公告庫藏股執行完畢 執行率達60.8%

相關新聞

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分...

中鋼聲明：投資台智電持股12.5% 沒有主導權

中鋼集團工會2日表達訴求，不滿中鋼參與台灣智慧電能公司，中鋼公司（2002）發表聲明，持股台智電12.5%，非中鋼主導。

錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點

錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼...

崇越攜先進封裝與矽光子技術 登場 2025 SEMICON Taiwan

「2025 SEMICON Taiwan」半導體展即將隆重登場，崇越（5434）2日預告，9月10日至12日，於台北南港...

蘋果將釋軟體更新 盼解歐盟iPhone 12電磁波超標疑慮

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）今天表示，將對歐盟地區的iPhone 12用戶發布軟體更新，降低其無線電發射功率，以平...

AI轉型不再卡關！企業突破SAP整合瓶頸、解決人才荒 打造數位時代競爭力

在AI時代，Neptune認為數位轉型不是選項，而是企業生存關鍵。真正的挑戰不是技術落後，而是缺乏系統與流程整合力，讓AI無法發揮真正價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。