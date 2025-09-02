解超高齡難題、打造智慧健康城市 侯友宜赴荷蘭取經

新北市長侯友宜目前率市府團隊展開歐洲市政考察行程，拜訪新北企業「研揚科技」、關心海外發展現況，協助「新北製造」鏈結全球市場、走向世界舞台；隨後也前往國際大廠飛利浦，針對智慧醫療與高齡照護等議題交流。為新北打造合作契機之外，未來將國際經驗融入「銀新未來城」規劃，推動智慧健康城市建設。

新北市是全臺灣最重要的產業基地，擁有超過6,000家資通訊企業與2,600多家健康醫療業者，形成完整的智慧健康產業聚落。同時，65歲以上長者約79萬人，占全市人口約19.5%，正快速邁入「超高齡社會」，對智慧醫療與健康照護的需求日益迫切。

侯友宜表示，研揚科技展現新北企業在全球產業鏈的關鍵角色，總部設於新店寶高智慧產業園區，長期深耕嵌入式工業電腦、AI邊緣運算與智慧城市應用等領域，並在荷蘭恩荷芬設立歐洲總部，其子公司醫揚科技更已成功打入歐洲醫療市場，專注於醫療用電腦與遠距照護解決方案，成為其他有意進軍歐洲廠商的重要參考案例。

研揚科技歐洲總經理賴立凱指出，研揚是輝達的重要合作夥伴，持續透過嵌入式運算與AI設備推動智慧應用；醫揚則分享在歐洲拓展過程中對醫療法規、審查流程及市場特性的掌握，強調「新北的創新可以真正走進歐洲醫院與診所，造福更多人。」

市府團隊隨後前往飛利浦Best園區，該公司代表介紹在醫療影像、病患監測系統的研發成果，包括遠距病患監測平台與AI輔助診斷影像技術，成功提升醫療效率並減輕醫護負擔。飛利浦同時強調永續與綠色設計理念，並表達與新北及在地廠商合作的期待。

侯友宜認為，荷蘭在智慧醫療制度設計、長照服務與數位化應用上具高度參考價值，新北將積極借鏡，並持續整合駐外資源與國際網絡，打造以智慧醫療、健康照護及樂齡生活為核心的示範基地，未來將透過「銀新未來城」平台，推動新北成為兼具產業發展與市民福祉的智慧健康城市。