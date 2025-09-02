快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

詹文男 X 吳國禎 5G加持 無人機顛覆物流新格局

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
數位轉型學院院長詹文男邀請中華電信企業客戶分公司協理吳國禎，分享「無人機在物流上的應用」，並剖析5G與ICT如何助攻台灣智慧物流的未來發展。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男邀請中華電信企業客戶分公司協理吳國禎，分享「無人機在物流上的應用」，並剖析5G與ICT如何助攻台灣智慧物流的未來發展。數位轉型學院／提供

隨著數位轉型浪潮席捲全球，科技如何改變日常生活、產業營運與國家競爭力，成為社會各界高度關注的議題。數位轉型學院院長詹文男特別邀請中華電信企業客戶分公司協理吳國禎，分享「無人機在物流上的應用」，並剖析5G與ICT如何助攻台灣智慧物流的未來發展。

吳國禎指出，許多人對中華電信的印象仍停留在電信服務領域，但事實上，中華電信已經全面跨足ICT市場，並在智慧城市、智慧醫療、智慧交通等領域累積大量實績。隨著5G技術的推展，公司更積極思考殺手級應用會出現在何處，而智慧物流正是被看好的發展重點之一。

「無人機搭配5G，能解決傳統物流的盲點，無論是山區、離島的偏遠配送，還是都市生活的即時需求，都有廣大應用空間。」吳國禎解釋，5G的三大特性-低延遲、高連結、大頻寬 - 能確保無人機在飛行過程中，及時傳回影像與數據，並接受遠端操控與調度，這是過去4G甚至Wi-Fi無法完全達成的。

詹文男也舉例，若在政大校園想要喝一杯咖啡，未來只要透過無人機即可即時送達；在緊急醫療場景中，無人機更能運送血液、藥物，縮短等待時間，創造全新的價值。這些場景雖然目前多處於試點階段，但隨著技術成熟與政策鬆綁，市場潛力將快速擴大。

中華電信長期推動智慧化解決方案，不僅僅是提供通訊基礎建設，更積極協助政府與產業客戶進行數位升級。吳國禎表示，隨著無人機物流的實驗案例逐步落地，未來將與物流業者合作，透過AI結合大數據分析，提供最佳路徑規劃，並確保配送過程的安全性與準確性。這將不只是物流業的升級，也可能引爆零售、醫療、製造等更多跨產業應用。

吳國禎強調，無人機物流並非單一技術突破，而是結合5G、AI、雲端、大數據與物聯網的「系統創新」。他相信台灣在資通訊產業的優勢，能讓國內企業在這一波全球競賽中占有一席之地，並為消費者帶來更便利的生活體驗。隨著中華電信與更多產業夥伴攜手合作，未來無人機不僅是科技展演中的亮點，而將真正飛進日常生活，為台灣智慧物流開啟全新篇章。

想瞭解更多無人機物流的應用，請點擊：

數位轉型學院院長詹文男特別中華電信企業客戶分公司協理吳國禎，分享「無人機在物流上的應用」。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男特別中華電信企業客戶分公司協理吳國禎，分享「無人機在物流上的應用」。數位轉型學院／提供

5G 無人機 中華電信

延伸閱讀

雁滿為患 美國無人機裝「拍打翅膀」扮獵鷹驅趕

義隆衝刺邊緣運算商機

宏齊因無人機應用 連兩日開盤即漲停

防範無人機違規飛行 基隆港配置7支干擾器排除侵擾

相關新聞

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分...

中鋼聲明：投資台智電持股12.5% 沒有主導權

中鋼集團工會2日表達訴求，不滿中鋼參與台灣智慧電能公司，中鋼公司（2002）發表聲明，持股台智電12.5%，非中鋼主導。

崇越攜先進封裝與矽光子技術 登場 2025 SEMICON Taiwan

「2025 SEMICON Taiwan」半導體展即將隆重登場，崇越（5434）2日預告，9月10日至12日，於台北南港...

蘋果將釋軟體更新 盼解歐盟iPhone 12電磁波超標疑慮

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）今天表示，將對歐盟地區的iPhone 12用戶發布軟體更新，降低其無線電發射功率，以平...

AI轉型不再卡關！企業突破SAP整合瓶頸、解決人才荒 打造數位時代競爭力

在AI時代，Neptune認為數位轉型不是選項，而是企業生存關鍵。真正的挑戰不是技術落後，而是缺乏系統與流程整合力，讓AI無法發揮真正價值。

陸被爆「地下產業鏈」 走私大量輝達晶片 影響有多大？謝金河：輝達的關鍵時刻

輝達的關鍵時刻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。