詹文男 X 吳國禎 5G加持 無人機顛覆物流新格局
隨著數位轉型浪潮席捲全球，科技如何改變日常生活、產業營運與國家競爭力，成為社會各界高度關注的議題。數位轉型學院院長詹文男特別邀請中華電信企業客戶分公司協理吳國禎，分享「無人機在物流上的應用」，並剖析5G與ICT如何助攻台灣智慧物流的未來發展。
吳國禎指出，許多人對中華電信的印象仍停留在電信服務領域，但事實上，中華電信已經全面跨足ICT市場，並在智慧城市、智慧醫療、智慧交通等領域累積大量實績。隨著5G技術的推展，公司更積極思考殺手級應用會出現在何處，而智慧物流正是被看好的發展重點之一。
「無人機搭配5G，能解決傳統物流的盲點，無論是山區、離島的偏遠配送，還是都市生活的即時需求，都有廣大應用空間。」吳國禎解釋，5G的三大特性-低延遲、高連結、大頻寬 - 能確保無人機在飛行過程中，及時傳回影像與數據，並接受遠端操控與調度，這是過去4G甚至Wi-Fi無法完全達成的。
詹文男也舉例，若在政大校園想要喝一杯咖啡，未來只要透過無人機即可即時送達；在緊急醫療場景中，無人機更能運送血液、藥物，縮短等待時間，創造全新的價值。這些場景雖然目前多處於試點階段，但隨著技術成熟與政策鬆綁，市場潛力將快速擴大。
中華電信長期推動智慧化解決方案，不僅僅是提供通訊基礎建設，更積極協助政府與產業客戶進行數位升級。吳國禎表示，隨著無人機物流的實驗案例逐步落地，未來將與物流業者合作，透過AI結合大數據分析，提供最佳路徑規劃，並確保配送過程的安全性與準確性。這將不只是物流業的升級，也可能引爆零售、醫療、製造等更多跨產業應用。
吳國禎強調，無人機物流並非單一技術突破，而是結合5G、AI、雲端、大數據與物聯網的「系統創新」。他相信台灣在資通訊產業的優勢，能讓國內企業在這一波全球競賽中占有一席之地，並為消費者帶來更便利的生活體驗。隨著中華電信與更多產業夥伴攜手合作，未來無人機不僅是科技展演中的亮點，而將真正飛進日常生活，為台灣智慧物流開啟全新篇章。
