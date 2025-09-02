中鋼聲明：投資台智電持股12.5% 沒有主導權
中鋼集團工會2日表達訴求，不滿中鋼參與台灣智慧電能公司，中鋼公司（2002）發表聲明，持股台智電12.5%，非中鋼主導。
1.台智電由 14 間公民營企業共同投資成立，中鋼持股僅佔台智電股權結構的 12.5%，其餘股東尚包括日月光、聯電、中華電信、東和鋼鐵等知名企業，並非只由中鋼單獨主導。
2.中鋼投資台智電，是公司綠電來源多元化策略的一環，也與中鋼實現「2030 年減碳目標」及「2050 年碳中和」的目標扣合。台智電所提供之綠電，可為中鋼綠色轉型提供長期穩定的綠電來源及減碳效益。
3.關於前鄭姓總經理在過往任職公部門期間，涉嫌不法一事，台智電公司已於8月26召開董事會，決議解任其職務。
4.目前台智電的購電、售電合約，均經外部律師、會計師審閱，且為善盡股東監督職責，中鋼也已建議台智電啟動外部稽核程序，對內部作業進行完整且全面性的檢視，以確保全體股東利益。
