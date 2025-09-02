鴻海去年綠電占比超前 拚2040年全球廠區100%使用

快訊

中央社／ 台北2日電

鴻海集團擴大使用再生能源，8月底公布永續報告書中，鴻海指出2024年集團綠電使用比例已提升至67.38%，超額完成集團設定2030年綠電使用占比超過50%的目標，鴻海持續承諾2040年實現全球廠區100%使用綠電目標，2050年實現價值鏈淨零排放。

在綠電採購計畫方面，鴻海指出，集團持續逐年增加綠電採購量，透過多元化綠電採購管道，補充自發電的不足，在多地開展長期綠電採購協議（PPA）。

鴻海統計，2024年直接採購1396.82GWh綠電，透過電力交易採購再生能源獲綠色電力證書（綠證）4996.35GWh。

針對再生能源使用，鴻海指出，2024年集團再生能源發電總裝置容量332.90MW，年增2.17%；去年再生能源使用總量6728.96GWh，再生能源使用占比41.81%。

鴻海說明，將廠房屋頂太陽能光電建設作爲綠電自給的基礎路徑，在中國、印度和越南等製造基地，透過自建、收購方式，大規模部署太陽能發電系統（涵蓋屋頂式與地面式太陽能電站）。

在低碳供應鏈行動，鴻海指出，2024年推動200家供應商完成碳盤查，減碳102萬噸CO2e。在供應鏈推動使用可再生能源方面，鴻海表示，去年底有36家供應商簽署可再生能源承諾書，36家供應商已完成綠電使用聲明，合計落實約1.69億度綠電，減少碳排放約9.6萬噸。

鴻海指出，逐步推動今年底前54家供應商、2030年前推動超過150家供應商、2050年前推動超過300家供應商，100%使用可再生能源生產鴻海產品。

