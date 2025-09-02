仲琦邁入DOCSIS 4.0 助攻美國第五大MSO網路升級

網通設備廠仲琦科技（2419）旗下美國丹佛子公司（Hitron Technologies Americas），宣布與美國第五大有線電視營運商（MSO）競立媒體（MediaCom）合作，在美國展開 DOCSIS 4.0 eMTA（嵌入式多媒體終端適配器） 的首次實地試驗。

仲琦表示，不僅是推動新世代寬頻技術的重要里程碑，也讓雙方搶先卡位 DOCSIS 4.0 的產業先機。

競立媒體是美國的第五大有線電視營運商，也是中西部和東南部等小型市場的主要Gigabit寬頻供應商。競立透過高密度的網路，為遍布22州、超過300萬戶的家庭與企業提供高速資料、影音、電話與行動服務。

仲琦表示這次試驗採用的產品為仲琦CODA60V。除了支援傳統語音服務，CODA60V還能提供 對稱 Multi-Gigabit 高速連線。實測結果顯示，速率最高接近10Gbps，成為ISP在導入DOCSIS 4.0 時最佳的無縫升級方案，同時整合電信等級VoIP功能。

仲琦美國子公司總裁暨CTO Greg Fisher表示，CODA60V 是顛覆性產品，展現仲琦對創新與品質的堅持，也協助多媒體營運商的網路為未來需求做好準備。

競立媒體資深技術副總裁JR Walden也指出，成為最早在真實網路環境中測試DOCSIS 4.0 eMTA的公司之一，展現競立追求高速寬頻體驗的承諾。

隨著寬頻需求持續快速成長，DOCSIS 4.0被視為在既有HFC（混合光纖同軸網路）基礎上，實現對稱 Multi-Gigabit 速度的關鍵技術。仲琦與競立的早期合作試驗，為未來部署DOCSIS 4.0奠定重要基礎，也進一步鞏固仲琦在寬頻創新領域的領導地位。