傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分潤。對此台積電上午回覆記者詢問指出，黃仁勳來台是應台積電邀請來內部演講。

鏡週刊引述業界人士談話，輝達與超微（AMD）先前同意將輸中人工智慧（AI）晶片收入15%上繳給美國政府、可將被管制AI晶片賣到中國，但從中獲益的台積電未對美國有任何貢獻，加上美國對台灣與半導體課徵關稅，台積電幾乎都能轉嫁給客戶，川普無法接受，黃仁勳先前閃電來台目的，是幫川普傳話施壓台積電，要求台積電分潤。

黃仁勳在8月22日搭私人飛機閃電抵台，除前往新竹台積電研發中心對台積電主管發表演說，並為台積電創辦人張忠謀補過生日，還與台積電董事長暨執行長魏哲家等台積電主管餐敘。

黃仁勳在晚宴結束後，不久就搭機返回美國，結束近13個小時的旋風行程。黃仁勳此行引發外界揣測。

台積電今天表示，台積電與美國政府有通暢的溝通管道，黃仁勳來台是應台積電邀請來內部演講。

魏哲家在8月22日晚間與黃仁勳餐敘後，被問到美國政府有意以「股權換補助」方式要求入股台積電一事，他簡單說明「他們已經宣布不入股了。」

台積電發言體系當時說明，從來沒有相關入股的討論，與美國政府一直保持順暢及正面的溝通。