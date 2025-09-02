快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

中央社／ 台北2日電
台積電。路透
台積電。路透

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分潤。對此台積電上午回覆記者詢問指出，黃仁勳來台是應台積電邀請來內部演講。

鏡週刊引述業界人士談話，輝達與超微（AMD）先前同意將輸中人工智慧（AI）晶片收入15%上繳給美國政府、可將被管制AI晶片賣到中國，但從中獲益的台積電未對美國有任何貢獻，加上美國對台灣與半導體課徵關稅，台積電幾乎都能轉嫁給客戶，川普無法接受，黃仁勳先前閃電來台目的，是幫川普傳話施壓台積電，要求台積電分潤。

黃仁勳在8月22日搭私人飛機閃電抵台，除前往新竹台積電研發中心對台積電主管發表演說，並為台積電創辦人張忠謀補過生日，還與台積電董事長暨執行長魏哲家等台積電主管餐敘。

黃仁勳在晚宴結束後，不久就搭機返回美國，結束近13個小時的旋風行程。黃仁勳此行引發外界揣測。

台積電今天表示，台積電與美國政府有通暢的溝通管道，黃仁勳來台是應台積電邀請來內部演講。

魏哲家在8月22日晚間與黃仁勳餐敘後，被問到美國政府有意以「股權換補助」方式要求入股台積電一事，他簡單說明「他們已經宣布不入股了。」

台積電發言體系當時說明，從來沒有相關入股的討論，與美國政府一直保持順暢及正面的溝通。

美國 台積電 黃仁勳

延伸閱讀

【即時短評】關稅上訴最高法院 川普政府的政治保衛戰

川普為開放60萬中國留學生辯護 強調這是「正確的事」

貝森特：川普考慮宣布全國住房緊急狀態

破除外界質疑 川普多日打高爾夫球曬健康

相關新聞

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分...

中鋼聲明：投資台智電持股12.5% 沒有主導權

中鋼集團工會2日表達訴求，不滿中鋼參與台灣智慧電能公司，中鋼公司（2002）發表聲明，持股台智電12.5%，非中鋼主導。

錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點

錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼...

崇越攜先進封裝與矽光子技術 登場 2025 SEMICON Taiwan

「2025 SEMICON Taiwan」半導體展即將隆重登場，崇越（5434）2日預告，9月10日至12日，於台北南港...

蘋果將釋軟體更新 盼解歐盟iPhone 12電磁波超標疑慮

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）今天表示，將對歐盟地區的iPhone 12用戶發布軟體更新，降低其無線電發射功率，以平...

AI轉型不再卡關！企業突破SAP整合瓶頸、解決人才荒 打造數位時代競爭力

在AI時代，Neptune認為數位轉型不是選項，而是企業生存關鍵。真正的挑戰不是技術落後，而是缺乏系統與流程整合力，讓AI無法發揮真正價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。