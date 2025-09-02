聽新聞
蘋果將釋軟體更新 盼解歐盟iPhone 12電磁波超標疑慮
美國科技巨擘蘋果公司（Apple）今天表示，將對歐盟地區的iPhone 12用戶發布軟體更新，降低其無線電發射功率，以平息布魯塞爾當局對這款裝置電磁波超標的擔憂。
法新社報導，蘋果預計「將在未來幾週內」，針對歐盟地區的用戶釋出這項軟體更新。
法國國家頻譜管理局（ANFR）2023年的測試結果顯示，iPhone 12釋出的電磁波超過人體吸收允許範圍，進而要求停售這款手機。
為解決這項疑慮，蘋果當年也透過軟體更新，來避免iPhone 12在接觸靜態表面時釋放較多電磁波，但僅提供給法國用戶。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）8月19日確認了法國國家頻譜管理局的調查結果和後續措施，並稱其「合理」。
蘋果在聲明中表示：「我們仍不認同法國國家頻譜管理局的測試方法，但尊重歐盟執委會的決定。一如既往，消費者可以完全放心使用iPhone 12。」
