蘋果將釋軟體更新 盼解歐盟iPhone 12電磁波超標疑慮

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
iPhone 12。（路透／蘋果提供）
iPhone 12。（路透／蘋果提供）

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）今天表示，將對歐盟地區的iPhone 12用戶發布軟體更新，降低其無線電發射功率，以平息布魯塞爾當局對這款裝置電磁波超標的擔憂。

法新社報導，蘋果預計「將在未來幾週內」，針對歐盟地區的用戶釋出這項軟體更新。

法國國家頻譜管理局（ANFR）2023年的測試結果顯示，iPhone 12釋出的電磁波超過人體吸收允許範圍，進而要求停售這款手機。

為解決這項疑慮，蘋果當年也透過軟體更新，來避免iPhone 12在接觸靜態表面時釋放較多電磁波，但僅提供給法國用戶。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）8月19日確認了法國國家頻譜管理局的調查結果和後續措施，並稱其「合理」。

蘋果在聲明中表示：「我們仍不認同法國國家頻譜管理局的測試方法，但尊重歐盟執委會的決定。一如既往，消費者可以完全放心使用iPhone 12。」

台積超狂…晶圓代工市占70% 出貨價量齊揚

研究機構集邦科技（TrendForce）昨（1）日發布最新報告，台積電第2季全球晶圓代工市占率達70.2%，續創新高，並...

陸被爆「地下產業鏈」 走私大量輝達晶片 影響有多大？謝金河：輝達的關鍵時刻

輝達的關鍵時刻！

蘋果將釋軟體更新 盼解歐盟iPhone 12電磁波超標疑慮

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）今天表示，將對歐盟地區的iPhone 12用戶發布軟體更新，降低其無線電發射功率，以平...

AI轉型不再卡關！企業突破SAP整合瓶頸、解決人才荒 打造數位時代競爭力

在AI時代，Neptune認為數位轉型不是選項，而是企業生存關鍵。真正的挑戰不是技術落後，而是缺乏系統與流程整合力，讓AI無法發揮真正價值。

輝達明年GTC大會 敲定 雙AI神器 帶旺台鏈

輝達（NVIDIA）於官網預告，將於2026年3月16日至19日在美國聖荷西舉行2026年GTC大會。

i17問世倒數 鴻海加價趕工 史無前例對派遣工發出逾4萬元返費和補貼

蘋果可望於美國時間9月9日發表iPhone 17系列新機，主力代工廠鴻海積極加價找工人衝刺出貨。中國大陸媒體報導，鴻海旗...

