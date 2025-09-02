台積電全球市占率70.2% 法人評等維持買進

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

TrendForce發布最新報告，台積電（2330）第2季全球晶圓代工市占率達70.2%，穩居市場第一。法人機構表示，台積電近期因美國政策，關稅等波動影響獲利和股價，但大環境因素個別公司無法改變，只能提升本身的競爭能力，由於台積電競爭力遠優於同業，因此，評等維持買進。

TrendForce發布最新報告，第2季台積電全球晶圓代工市占率達70.2%，穩居市場第一，分析師指出，市占率遠高於第二的三星。三星因智慧機和任天堂Switch 2等新品進入備貨期，高價製程晶圓生產線產能利用率微幅提升，第2季晶圓代工營收近31.6億美元，季增9.2%，市占率約7.3%。

後續為中芯和聯電（2303），市占率分別為5.1%和3.9%。第3季受惠新品季節性拉貨，先進製程高價晶圓將明顯挹注產業營收，成熟製程亦有周邊IC訂單加持，預期晶圓代工業產能利用率將較第2季提升，營收持續增長。

法人機構指出，台積電是現在擁有N5以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，加上台灣擁有一個完整豐沛的半導體生態系，使台積電競爭力優於同業。台積電維持預計AI加速器業務營收在2025年將會持續增加一倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦。加上美國大而美法案，有利台積電在美國設廠。

雖關稅不確定性持續存在，232調查尚未公布，需觀察關稅對終端需求的影響。H20解禁後，尚未看到客人行為改變，不過可以繼續向中國這麼大市場自由供應晶片，對台積電是正面。台積電將今年美元營收從年增24~26%，提高至年增30%，成長動能來自AI及N5、N3製程和先進封裝CoWoS等營收貢獻上揚。

