慕尼黑工業大學與台積電合作 設立AI晶片研發中心

中央社／ 柏林1日專電

德國巴伐利亞邦政府今天宣布與台積電合作，在慕尼黑工業大學設立AI晶片研發中心，目標強化歐洲晶片設計能量，培育德國本土半導體人才。

根據巴伐利亞經濟部新聞稿，全名「慕尼黑高科技AI晶片先進技術中心」（MACHT-AI）的AI晶片研發中心，總部將設在慕尼黑工業大學，由該校教授阿姆魯奇（Hussam Amrouch）主持。

AI晶片研發中心將專注於開發高效能、可訂製的AI晶片，同時訓練學生與研究人員掌握包括鰭式場效電晶體（FinFET）在內的製程。台積電將提供相關技術支援。

慕尼黑工業大學校長霍夫曼（Thomas Hofmann）指出，阿姆魯奇是該校在硬體設計領域的重要專家。新中心成立，將進一步深化學校在FinFET製程與AI硬體設計領域的教學與研究，並為慕尼黑工業大學與台積電開啟全新合作契機。

AI晶片研發中心設置經費則由巴伐利亞邦科學部與經濟部共同出資，總額約450萬歐元（約新台幣1.6億元）。

巴伐利亞邦科學部長布魯莫（Markus Blume）表示：「感謝與台積電的合作，我們將能在全球最先進的晶片技術領域，培養在地人才。」

巴伐利亞邦經濟部長艾萬格（Hubert Aiwanger）說明，歐洲目前在AI晶片設計領域仍面臨專業人才不足的挑戰，AI晶片研發中心有助於彌補德國半導體人才缺口。

今年5月，台積電則在歐洲技術論壇宣布，將在慕尼黑設立晶片設計中心，協助歐洲客戶開發應用於汽車、人工智慧與工業物聯網等領域的高效能晶片，預計今年第3季啟用。

