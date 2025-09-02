和碩董事長童子賢唱旺拉貨動能

美國總統川普關稅政策被判部分違法，市場關注美國關稅未來走向。和碩（4938）董事長童子賢昨（1）日回應，台灣應靜觀其變，不要太過刺激、批評評論。受川普關稅政策影響，上半年產業界提前拉貨，外界原先憂心下半年「旺季不旺」，但童子賢認為，下半年旺季的拉貨動能還在。

蘋果新機即將上市，對相關買氣動態，童子賢表示不評論單一客戶及產品。但他強調，本來大家憂慮上半年業界急著拉貨，可能導致下半年旺季不旺，不過到現在為止，7月沒有發生這種情況，7、8月零組件廠庫存狀況大概都還算不錯，「因此鬆了一口氣」，7月零組件拉貨順暢，代表製造的成品8、9月應該也不錯，旺季拉貨動能看來還在。

針對美國關稅進展，童子賢指出，美國聯邦巡迴上訴法院判決川普大部分的關稅違法，因美國法制相當嚴謹，判決對川普執政團隊是重大衝擊，但此事仍可上訴至最高法院，因此他認為變數仍在。

童子賢說，美國以毒品芬太尼問題對加拿大和越南課以高關稅，但過去三年台灣對美國貿易逆差擴大，主要是受到AI、伺服器這些高科技產品影響，跟芬太尼沒什麼關係。他認為，基於台灣跟美國是友好的貿易夥伴立場，台灣就靜觀其變，不要太過於去刺激的批評與評論。

童子賢指出，川普還可以上訴到最高法院，將來怎麼判也不知道，就算巡迴上訴法院這樣判，但並沒有裁定立即停止的時間，政策還有變化；如果最後不如川普團隊所願，相關議題還會再度成為焦點。