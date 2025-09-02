iPhone 17最薄機採eSIM 恐難登陸

外電報導，蘋果準備在更多國家推出至少一款「無SIM卡」的iPhone 17機型，歐盟地區的蘋果零售部門員工近期都在學eSIM的運作方式。但因中國大陸監管單位至今尚未批准內建eSIM的智慧手機上市，如果iPhone 17 Air沒有實體SIM卡槽，可能會是唯一一款無法在中國上市的iPhone 17機型。

iPhone積極支援eSIM，在美國更推出僅支援eSIM的iPhone 14。近幾年蘋果準備在其他國家逐步淘汰實體SIM卡，即將上市的iPhone 17也延續此策略。

MacRumors網站報導，消息人士透露，蘋果要求歐盟地區的授權經銷商員工必須在9月5日前完成一項培訓課程。