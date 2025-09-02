i17問世倒數 鴻海加價趕工 史無前例對派遣工發出逾4萬元返費和補貼

蘋果可望於美國時間9月9日發表iPhone 17系列新機，主力代工廠鴻海（2317）積極加價找工人衝刺出貨。中國大陸媒體報導，鴻海旗下富士康鄭州廠員工「每天都在加班」，廠區重金找人，7月底已啟動一系列招人活動，最後階段務必全力生產，以迎接年底旺季商機。

大陸時代財經報導，蘋果供應鏈每年都會在iPhone新機發布前後，迎來招工和趕工的高峰，8月初進入鄭州富士康的一名員工表示每天都在加班，不少員工在社交平台分享加班日常。

陸媒報導指出，富士康鄭州廠區自7月底起持續重薪招聘，正式工有人民幣5,400元（約新台幣1.93萬元）個人獎金，對派遣工發出「史無前例」的人民幣8,000元（約新台幣3.4萬元）返費加上人民幣1,600元（約新台幣6,876元）補貼，甚至部分時段的返費高達人民幣9,300元（約新台幣3.99萬元）。

從返費模式來看，去年同期富士康鄭州開出的最高返費為人民幣8,500元，做滿三個月最多共能拿人民幣2.25萬元（約新台幣9.67萬元），根據今年招聘公告，預估三個月最高工資為人民幣2.2萬元。

蘋果已經發出邀請函，在美國時間9月9日（台北時間9月10日凌晨1點）舉行秋季新品發表會，預期將推出iPhone 17系列，外界推測，今年的iPhone 17將有四大亮點。首先，外觀最顯著的改變是機身材質，邊框將從iPhone 16 Pro的鈦金屬回歸至鋁合金，並採用一體化機身設計。機身厚度可能增加至8.725mm（iPhone 16 Pro 為 8.25mm），以容納容量更大的電池，或將首次採用超過5000mAh電池。

在配色方面，除了經典的黑、白、灰，將新增「橘色」（或接近銅色）及深藍色；效能方面除了搭載台積電3奈米A19 Pro晶片，記憶體從8GB升級至12GB以外，將首度導入VC液冷散熱系統。第四是拍照性能加強，三顆鏡頭全數4800萬畫素，支援最高八倍光學變焦、雙錄影功能，前鏡頭升至2400萬畫素，並支援8K錄影。