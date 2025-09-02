聽新聞
輝達有望發布新世代AI晶片 台達電、光寶商機充電

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

輝達（NVIDIA）有望在2026年GTC大會發布新世代AI晶片，功率需求飆升，未來資料中心將需要800V HVDC（高壓直流電）架構支撐AI運算，供應鏈透露，輝達已要求供應鏈積極導入相關新電源架構，台達電（2308）、光寶可望迎來大商機。

因應輝達電源規格大革命，台達電、光寶積極部署相關產品。台達電的HVDC電源櫃設計，每櫃可支援0.8至1.0MW的IT機櫃耗電量，有望自2026年起獲得採用。

台達電並打造全新電源電路設計，以獨家封裝技術，整合碳化矽（SiC）及半導體周邊元件、散熱材質成為單一模組，開發符合輝達下世代AI晶片所需電源，預計明年下半年量產。光寶也宣布推出採用碳化矽及氮化鎵（GaN）器件和高效率拓撲結構的電源管理解決方案，搶食相關商機。

市場人士分析，800V HVDC架構可能在輝達Rubin系列就要導入，目前還在開發推進，尚未拍板定案。唯一確定的是，輝達催促供應鏈積極導入800V HVDC架構的需求相當殷切。

外資看好台達電受惠電源架構未來幾年升級，大幅帶動內涵價值提升，成為AI伺服器迭代下的主要受惠者。特別是電源櫃的出現，可提升系統能源效率4至5個百分點、達92%以上，成為未來伺服器升規的焦點。

