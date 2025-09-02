聽新聞
0:00 / 0:00
輝達有望發布新世代AI晶片 台達電、光寶商機充電
輝達（NVIDIA）有望在2026年GTC大會發布新世代AI晶片，功率需求飆升，未來資料中心將需要800V HVDC（高壓直流電）架構支撐AI運算，供應鏈透露，輝達已要求供應鏈積極導入相關新電源架構，台達電（2308）、光寶可望迎來大商機。
因應輝達電源規格大革命，台達電、光寶積極部署相關產品。台達電的HVDC電源櫃設計，每櫃可支援0.8至1.0MW的IT機櫃耗電量，有望自2026年起獲得採用。
台達電並打造全新電源電路設計，以獨家封裝技術，整合碳化矽（SiC）及半導體周邊元件、散熱材質成為單一模組，開發符合輝達下世代AI晶片所需電源，預計明年下半年量產。光寶也宣布推出採用碳化矽及氮化鎵（GaN）器件和高效率拓撲結構的電源管理解決方案，搶食相關商機。
市場人士分析，800V HVDC架構可能在輝達Rubin系列就要導入，目前還在開發推進，尚未拍板定案。唯一確定的是，輝達催促供應鏈積極導入800V HVDC架構的需求相當殷切。
外資看好台達電受惠電源架構未來幾年升級，大幅帶動內涵價值提升，成為AI伺服器迭代下的主要受惠者。特別是電源櫃的出現，可提升系統能源效率4至5個百分點、達92%以上，成為未來伺服器升規的焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言