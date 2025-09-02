聽新聞
輝達明年GTC大會 敲定 雙AI神器 帶旺台鏈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達。路透
輝達。路透

輝達（NVIDIA）於官網預告，將於2026年3月16日至19日在美國聖荷西舉行2026年GTC大會。

業界預期，輝達執行長黃仁勳屆時將宣布最新Rubin GPU與Vera CPU等兩大AI利器，發表機器人、自駕車等技術最新趨勢，帶旺台積電（2330）、鴻海、廣達、所羅門等夥伴。

GTC大會是全球AI界年度盛會，是產業動態重要風向球，輝達並未透露明年會議細節，強調將持續宣揚AI相關未來產業展望，和與會者一起探索AI的未來。

黃仁勳在今年GTC大會上，提到客戶端對於輝達Blackwell晶片需求令人難以置信，並宣布未來四年晶片開發計畫，包括今年的Blackwell Ultra晶片，2026年推出Vera Rubin平台，2027年繼續推出Rubin Ultra平台，以及2028年將登場的Feynman平台。

業界預期2026年GTC大會將揭露下世代Rubin GPU、Vera CPU等兩大AI利器，包括其部署時間表、效能和超越Blackwell的擴展能力；也預期輝達可能更新對於接下來代理式AI、包含機器人與自駕車等實體AI，以及AI工廠等趨勢看法。

黃仁勳上月閃電來台時預告，Rubin平台是輝達和台積電攜手打造，有六款全新晶片與台積電合作並生產，包括新款CPU、GPU、NVLink交換器晶片、網通晶片、矽光子晶片等。

法人指出，除了輝達本身布局受關注，GTC大會在產業更有「點石成金」的效果，只要在會中被點名或曝光的合作廠商，都爆紅或一飛沖天，例如2024年的GTC大會讓先前默默耕耘的所羅門，一舉躋身熱門的輝達機器人概念股，台積電、鴻海、廣達等知名輝達協力廠也會再次成為人氣焦點。

輝達今年首度於GTC大會舉辦「量子日」，並宣布將於波士頓建立一處提供尖端科技推動量子運算發展的輝達加速量子研究中心，有可能明年GTC大會也將延續相關活動。

AI 輝達 台積電

相關新聞

台積超狂…晶圓代工市占70% 出貨價量齊揚

研究機構集邦科技（TrendForce）昨（1）日發布最新報告，台積電第2季全球晶圓代工市占率達70.2%，續創新高，並...

i17問世倒數 鴻海加價趕工 史無前例對派遣工發出逾4萬元返費和補貼

蘋果可望於美國時間9月9日發表iPhone 17系列新機，主力代工廠鴻海積極加價找工人衝刺出貨。中國大陸媒體報導，鴻海旗...

iPhone 17最薄機採eSIM 恐難登陸

外電報導，蘋果準備在更多國家推出至少一款「無SIM卡」的iPhone 17機型，歐盟地區的蘋果零售部門員工近期都在學eS...

三星美國廠2奈米動了

美國2奈米晶圓代工廠近期再添生力軍，在特斯拉高階主管親自赴廠區督軍下，原本暫緩的三星美國德州新廠2奈米產線近期傳出繼續運...

輝達有望發布新世代AI晶片 台達電、光寶商機充電

輝達（NVIDIA）有望在2026年GTC大會發布新世代AI晶片，功率需求飆升，未來資料中心將需要800V HVDC（高...

