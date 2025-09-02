群創開發新鏡片 可電子調整度數

群創（3481）與國科會、陽明交大研究團隊三方合作，成功開發出全球首款可以「電子調整焦距與度數」的「梯度折射率液晶眼鏡」，已在3.5代產線生產。業界認為，此項技術解決過去數十年來在電子光學鏡片應用上的關鍵痛點，可望為公司在醫療、AR、VR與AI機器視覺等高階領域創造新成長動能。

過往的可調光學鏡片技術，面臨成像品質不佳、製程複雜性高、必須依賴偏光片運作導致光線穿透率低等挑戰。因依賴偏光片運作，增加鏡片厚度與重量、成像不好，限制產品打入日常應用的商機。

群創與研究團隊合作開發「梯度折射率液晶眼鏡」，核心技術是以電控方式連續調整鏡片內的液晶分子排列，形成平滑的折射率梯度，無段調整焦距與光學度數。確保在非相干光下仍具備高畫質成像，克服傳統菲涅爾式液晶鏡片因微結構造成繞射與色差問題。

最重要的是，新技術也首次破解仰賴偏光片的限制，眼鏡能直接接觸光線，提供較高的亮度與清晰度，打破多年來技術瓶頸。業界預期，該技術的商業化潛力巨大，例如近視與老花的用戶，透過電子調整，一副眼鏡即可滿足看遠、看近需求。

在AR/VR領域，能隨時根據使用者注視的虛擬物件調整焦距，改善眼睛疲勞與暈眩問題。在AI機器視覺方面，此技術能讓鏡頭的焦距調整更快速精準，有助於提升工業檢測與辨識效率。