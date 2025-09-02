群創開發新鏡片 可電子調整度數

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

群創（3481）與國科會、陽明交大研究團隊三方合作，成功開發出全球首款可以「電子調整焦距與度數」的「梯度折射率液晶眼鏡」，已在3.5代產線生產。業界認為，此項技術解決過去數十年來在電子光學鏡片應用上的關鍵痛點，可望為公司在醫療、ARVR與AI機器視覺等高階領域創造新成長動能。

過往的可調光學鏡片技術，面臨成像品質不佳、製程複雜性高、必須依賴偏光片運作導致光線穿透率低等挑戰。因依賴偏光片運作，增加鏡片厚度與重量、成像不好，限制產品打入日常應用的商機。

群創與研究團隊合作開發「梯度折射率液晶眼鏡」，核心技術是以電控方式連續調整鏡片內的液晶分子排列，形成平滑的折射率梯度，無段調整焦距與光學度數。確保在非相干光下仍具備高畫質成像，克服傳統菲涅爾式液晶鏡片因微結構造成繞射與色差問題。

最重要的是，新技術也首次破解仰賴偏光片的限制，眼鏡能直接接觸光線，提供較高的亮度與清晰度，打破多年來技術瓶頸。業界預期，該技術的商業化潛力巨大，例如近視與老花的用戶，透過電子調整，一副眼鏡即可滿足看遠、看近需求。

在AR/VR領域，能隨時根據使用者注視的虛擬物件調整焦距，改善眼睛疲勞與暈眩問題。在AI機器視覺方面，此技術能讓鏡頭的焦距調整更快速精準，有助於提升工業檢測與辨識效率。

AR VR 群創

延伸閱讀

群創躍法人近周買超王

東京銀座逛街指南！ JINS銀座Loft店 推薦眼鏡、免稅特典、優惠資訊及周邊景點攻略

外資賣超101億元 0050連兩天高居賣超第一名、面板雙虎則獲青睞大買

HTC推首款「VIVE Eagle」智慧眼鏡 時尚4色搭繁中AI助理輕鬆解放雙手

相關新聞

台積超狂…晶圓代工市占70% 出貨價量齊揚

研究機構集邦科技（TrendForce）昨（1）日發布最新報告，台積電第2季全球晶圓代工市占率達70.2%，續創新高，並...

輝達明年GTC大會 敲定 雙AI神器 帶旺台鏈

輝達（NVIDIA）於官網預告，將於2026年3月16日至19日在美國聖荷西舉行2026年GTC大會。

i17問世倒數 鴻海加價趕工 史無前例對派遣工發出逾4萬元返費和補貼

蘋果可望於美國時間9月9日發表iPhone 17系列新機，主力代工廠鴻海積極加價找工人衝刺出貨。中國大陸媒體報導，鴻海旗...

iPhone 17最薄機採eSIM 恐難登陸

外電報導，蘋果準備在更多國家推出至少一款「無SIM卡」的iPhone 17機型，歐盟地區的蘋果零售部門員工近期都在學eS...

三星美國廠2奈米動了

美國2奈米晶圓代工廠近期再添生力軍，在特斯拉高階主管親自赴廠區督軍下，原本暫緩的三星美國德州新廠2奈米產線近期傳出繼續運...

輝達有望發布新世代AI晶片 台達電、光寶商機充電

輝達（NVIDIA）有望在2026年GTC大會發布新世代AI晶片，功率需求飆升，未來資料中心將需要800V HVDC（高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。