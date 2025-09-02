三星美國廠2奈米動了

美國2奈米晶圓代工廠近期再添生力軍，在特斯拉高階主管親自赴廠區督軍下，原本暫緩的三星美國德州新廠2奈米產線近期傳出繼續運作，業界已傳出力拚明年2026年內量產目標。台積電（2330）長期規劃美國新廠後續將導入2奈米與更先進製程，三星加入戰局加上英特爾獲得奧援，2奈米以下製程競爭在美國更加白熱化。

韓國媒體報導，市場傳出三星電子計劃從9月開始部署人員，在德州泰勒廠建立2奈米生產線。工程師將分9月與11月兩階段部署，已確認正在訂購代工生產線建設所需的設備，並任命泰勒廠的新負責人。

三星最早決定於2021年投資成立德州泰勒廠，原本計畫採4奈米製程，但去年9月卻傳出因為找不到重要代工客戶，延後設廠時間。不過，路透7月底報導，三星宣布與一家全球知名企業簽署了一項總額高達22.8兆韓元（165 億美元）的長期晶片供應合約，合作將持續至2033年，美國電動車巨頭特斯拉執行長馬斯克則親自證實與三星達成合作協議。

依據韓媒報導，三星泰勒廠計畫建設2奈米生產線，預計到明年年底產能將達到每月16,000至17,000片12吋晶圓，投資約28.9億美元（以17,000片晶圓計算），明年年底或2027年初開始量產。