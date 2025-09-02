宏達電AI眼鏡開賣超夯 旗艦店人潮擠爆 公司透露新品供不應求

宏達電（2498）（HTC）首款AI眼鏡VIVE Eagle昨（1）日正式在台灣大哥大與2020EYEhaus精品眼鏡門市開賣。開賣首日人氣爆棚，2020EYEhaus 101旗艦店擠滿取貨人潮，宏達電正全力趕工出貨以滿足市場需求。

針對開賣首日成績，HTC資深副總裁黃昭穎表示，不方便公布銷售數量，但從各通路回報的情況來看，預購或者銷售數字都遠優於公司原先內部預期，有信心能挹注營運表現。

黃昭穎指出，根據消費者與媒體評測的反饋，對新產品評價都相當不錯，音效表現、AI功能以及中文辨識度等都符合用戶的期待。

宏達電AI眼鏡VIVE Eagle開賣首日就供不應求，交機人潮洶湧，許多通路現場必須對來提貨的消費者分流管制，買氣相當旺盛。台灣大哥大是電信獨家銷售VIVE Eagle AI眼鏡的通路業者，預購用戶選擇1,399元以上高資費月租方案達約八成。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔分享，國人對HTC AI眼鏡的接受度高，主要是結合台灣市場特性、次世代AI體驗和在地化服務三要素。

宏達電表示，將盡最大能力趕工交貨，積極提高備貨量，期盼能滿足所有已經預購以及欲購買的用戶。

業界人士指出，宏達電新產品比起過往VR頭盔更貼近市場需求，加上造型時尚，用戶當個人配件也合適，相較略為笨重的VR頭盔，AI眼鏡輕盈許多，甚至能當作日常太陽眼鏡使用。

業界人士認為，無論從科技趨勢或者產業角度來看，宏達電朝向AI眼鏡發展都是正確的決定，一方面持續避開早已殺到見骨的智慧手機市場，另一方面AI眼鏡剛起步，市場機會比較多，宏達電有AR、VR與智慧手機的技術底子，開發AI眼鏡產品不需從零開始。

不過，在當前AI眼鏡市場中，Meta已有全球超過七成的市占率，小米、華為等陸系業者也積極追趕，宏達電在AI眼鏡市場算後起之秀，尚未跨入國際市場，未來能否靠此產品重返國際舞台，還需觀察。