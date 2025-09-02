政府攜手業界 海外設科學園區

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部長龔明鑫昨（1）日上任並與產業公協會交流，電電公會理事長劉揚偉建議，要成為日不落國，長期希望政府協助廠商赴海外設科學園區，龔明鑫回應，政府也有此想法，將與電電公會一起合作，將設專案小組予以協助。

龔明鑫昨日下午召開產業公協會交流會議，劉揚偉會後受訪表示，電電公會向經濟部提出兩個短期及中長期政策建議，第一是鼓勵大企業及下游企業盡量採購國內零組件、工具機等產品；第二，長期要成為經濟日不落國，電電公會正推動海外科學園區，帶領製造業廠商赴海外投資，開發當地市場。

電電公會表示，海外設科學園區以墨西哥為優先，另外考慮波蘭及印度。

針對劉揚偉建議，龔明鑫回應，政府在經濟社會安全韌性條例、支持產業方案中，已編列50億元特別預算，鼓勵業者汰舊換新。

針對海外設科學園區，龔明鑫說，政府也有此想法，要與電電公會一起合作，但這涉及金融、園區開發，也需要跨部會整合，將成立跨部會小組協助。他表示，美國矽谷是創新最強，所以全世界都在複製矽谷、鏈接矽谷，他也希望全世界都可以複製竹科、鏈接竹科，讓竹科更強大。

