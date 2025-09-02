受惠AI熱…台積晶圓代工 市占率首超70%

半導體晶圓代工市場果真是台積電「一個人武林」。集邦科技昨發布前十大晶圓代工市占調查，台積電受惠ＡＩ及高效能運算（ＨＰＣ）晶片需求強勁，營收持續提升，達三○二點四億美元、季增百分之十八點五，市占更首度站上百分之七十，達百分之七十點二，穩居市場龍頭。集邦預估，台積電製程領先優勢，第三季市占還會持續推升。

集邦最新調查報告指出，受惠今年第二季因中國消費補貼引發的提前備貨效應，以及下半年智慧手機、筆電／ＰＣ、伺服器新品帶動，整體晶圓代工產能利用率與出貨量轉強，推升全球前十大晶圓代工廠營收至四一七億美元以上，創單季歷史新高，季增百分之十四點六。

集邦預估在新品季節性拉貨、新品主晶片導入先進製程更為明顯、高價晶圓營收拉升明顯，成熟製程也有周邊ＩＣ訂單加持，本季產業整體產能利用率將仍會比第二季提升，營收可望持續季增。

從集邦公布的數據顯示，第二季主要晶片廠去中化的動作仍然明顯，加上關稅帶動提前拉貨需求，讓非中系晶圓代工營運呈現價量齊揚。台積電因大啖ＡＩ、特殊應用ＩＣ（ＡＳＩＣ）和高效能運算晶片訂單尤為明顯，營收季增幅度居十大晶圓代工廠之冠。

三星雖然在先進製程有所斬獲，第二季營收季增百分之九點二，達到近卅一點六億美元，市占率百分之七點三，雖排名第二，卻遠遠落後台積電。

同樣受惠去中化轉單挹注還有聯電，第二季營收成長百分之八點二，達十九億美元，市占百分之四點四，排第四；排名第五的格羅方德上季營收季增百分之六點五，近十六點九億美元；世界先進第二季營收近三點八億美元，季增百分之四點三，位居第七；排名第十的力積電營收也季增百分之五點四。

反觀中國大陸的中芯國際雖也受惠美國關稅、大陸消費補貼驅動的提前備貨訂單，晶圓出貨季增，第二季市占排名雖仍維持第三，卻因晶圓出貨延遲、出貨平均單價下跌，季減百分之一點七，略降至約廿二點一億美元，市占率微減至百分之五點一。