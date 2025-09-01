聽新聞
94歲張忠謀傳授領導與商業心法：這樣做，事業與財富自然來

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
台灣積體電路公司（TSMC）創辦人張忠謀。 路透
台灣積體電路公司（TSMC）創辦人張忠謀。 路透

台積電創辦人張忠謀是半導體界的傳奇人物，他55歲創辦全球最大晶片代工廠台灣積體電路公司（TSMC）。如今，隨著人工智慧（AI）蓬勃發展，台積電的市場需求水漲船高，且早已成為蘋果、輝達、高通等美國科技大廠的合作對象。根據富比世網站，現年94歲的張忠謀，身價更是高達51億美元（新台幣約1,563億元）。

張忠謀鮮少接受訪問，但多年來曾分享過不少珍貴的商業與領導心法，Business Insider整理報導如下：

如何受到拔擢

張忠謀創辦台積電之前，在德州儀器（TI）工作了20年，期間他平步青雲，快速升官。2007年他接受國際半導體產業協會（SEMI）訪問時說，秘訣在於他在每個崗位上都有「顯著成就」，其中之一是大幅提升產品良率。

承擔風險

張忠謀表示，當年他決定回台創辦台積電，因為「這個領域很新 、看來足具挑戰」，儘管薪水可能不如前，但「你得跟隨自己的興趣，而不是追著錢跑」。

他說，「1985年那時，金融創投、甚至繼續在美國管理一間企業，都被認為是賺大錢的方法，但從興趣的角度而言，在台創業的機會很吸引我」，「結果就是，當你不追著錢跑，錢就會自動找上門來」。

學習之道

張忠謀2023年在麻省理工學院（MIT）演講時提到，對製造業者而言，「從做中學」靠的是將生產集中在一個地點，「只有將生產整合在同個地點時，學習曲線和經驗曲線才會發揮作用」。學習曲線的理論是：當生產某種產品的數量越多，其單位成本就會降低。

他強調，「學習是一種在地實踐」。

人力管理

張忠謀接受播客節目「Acquired」訪問時，談及德儀數十年前裁減好幾千名員工的事件，他說自己是當時唯一反對利用績效評量來決定誰該走路的人，「若由績效決定裁員，不會受到他人尊重」，「因為那非常主觀」。

他還說，「資遣費通常等同半年薪資，訓練新人也要花上半年，因此若你一年內就需要人力，就不應該裁員」。

客戶服務

張忠謀相信，台積電具備良好客戶服務的信譽，是當年打敗英特爾、贏得蘋果那紙iPhone合約的一個原因，「我們學會回應客戶的所有要求，有的很瘋狂、有些不太合理，但我們客氣地回應每個要求」。

知道何時離開

張忠謀說，他當初「裸辭」德儀，是因為感到自己「不再受到重用」，「我知道在那裡一定會有份工作，職稱甚至會很響亮，但在德儀進一步發展的希望不再」，「事實上只剩下執行長一途，而我認定那不會發生，此外，我當時也沒在做什麼讓我太感興趣的事」。

日後證實，這項決定是張忠謀成功故事的一個關鍵。

