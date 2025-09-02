Meta 超級實驗室助攻台廠

外電The Information報導，Meta內部新成立的超級人工智慧實驗室，正在評估是否將Google Gemini或是OpenAI的AI模型整合至Meta AI聊天機器人與旗下應用服務的AI功能中，藉此提升對話與文字搜尋體驗。

外界推測，Google與OpenAI伺服器主力供應商鴻海（2317）與廣達（2382），將受惠最大。

亞馬遜AWS、Google、微軟、Meta等四大雲端服務供應商，加上OpenAI與蘋果等科技巨擘，目前對於發展AI的看法是既競爭又合作，彼此各自開發AI產品，也使用對手的產品，在強強聯手、優勢互補的狀況下，有利擴大AI市場規模，提升台灣AI伺服器的出貨量。

Meta發言人則回應，該公司採取「全方位策略」，同時推進自行研發的Llama模型與外部合作，並且探索多樣AI解決方案。外部模型若被導入，也僅是暫時措施，目標仍是加速Llama模型的演進，以利維持市場競爭力。

報導指出，Meta內部工程師已經可使用Anthropic AI模型，藉此協助程式輔助開發。此外，為鞏固技術基礎，Meta祭出高額薪酬，試圖從Google與OpenAI延攬更多AI領域的研究人員，擴充其超級人工智慧實驗室技術規模。