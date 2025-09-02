宏碁集團創辦人施振榮 找AI分身寫新書

宏碁（2353）集團創辦人施振榮昨（1）日發表新書《領導人的覺醒時刻：Stan哥與AI對話》，此書是由AI制定架構，甚至九成內容由施振榮的AI分身─「阿丹ADAN Global」所著。施振榮強調，人工智慧是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用Line，根本活不下去，不能社交」。

施振榮81歲開始玩AI，並對外介紹他在GPT上的AI分身。施振榮表示，人生要不斷學習，AI將會改變每個人的生活，也攸關國家及產業競爭力，要擅用AI新工具，並將藉由他的AI分身將源於東方的王道思維推向國際。

為此，施振榮在GPT上建構了阿丹ADAN Global，這是王道領導哲學加持的AI副駕。與一般AI最大不同在於其承襲王道領導哲學的精神，將「利他優先、誠信邊界、共識形成、永續視角」融入智慧決策。

施振榮表示，為了在GPT上訓練AI分身，已將許多他寫的中英文書籍與文章放入知識庫中，並經多次的測試與優化後，才正式對外公開，未來讓Stan哥的王道思維分身可以無所不在。

「阿丹」AI分身的設計靈感來自Stan哥的王道思維，把「創造價值、利益平衡、永續經營」三大信念，透過AI轉化為一個智慧副駕。換句話說，阿丹就是一個以王道為核心的「AI決策導師」，陪伴個人或組織在面對選擇時，能同時考慮有形與無形、現在與未來、直接與間接的價值。

施振榮表示，目前「阿丹ADAN Global」是0.8 Beta版，預計明年1月1日將升級成1.0版本。

隨著企業端發展往AI代理人（AI Agent）時代，施振榮表示，這象徵AI時代正式啟動，「沒有用AI的話，就無法跟別人競爭了，甚至生存」。施振榮指出，AI代理人就等於每個人都有一個分身，而這個分身有沒有「心」很重要，現在展示的阿丹是有心的AI，等於「agent plus」，是有思想的人。