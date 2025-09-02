OpenAI計劃在印度建「星際之門」 鴻海受惠 廣達、英業達同步沾光

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
彭博引述知情人士報導，OpenAI計劃在印度興建一座大型資料中心，這將是「星際之門」（Stargate）人工智慧（AI）基礎建設延伸至亞洲的重大布局。路透
彭博引述知情人士報導，OpenAI計劃在印度興建一座大型資料中心，這將是「星際之門」（Stargate）人工智慧（AI）基礎建設延伸至亞洲的重大布局。路透

彭博引述知情人士報導，OpenAI計劃在印度興建一座大型資料中心，這將是「星際之門」（Stargate）人工智慧（AI）基礎建設延伸至亞洲的重大布局。鴻海（2317）是印度當地，最大且具備伺服器生產能力的代工廠，可望受惠；廣達（2382）與英業達（2356）等其他供應商也同步沾光。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，旗下美國俄亥俄州廠區賣給日本軟體銀行（SoftBank）之後，雙方還將攜手成立一家合資公司，聯手生產AI伺服器與模組化的資料中心，作為推進美國星際之門計畫的一部分。隨著星際之門拓展到印度市場，外界推測，鴻海也可望分一杯羹。

劉揚偉認為，鴻海正在全球布局，尤其在主權AI的發展上，鴻海與多個國家建構AI產業鏈，目前與很多國家洽談建立AI產業鏈。鴻海在AI布局擁有硬體垂直整合的優勢，以手機來說，其中的65%零組件由鴻海自己做，AI伺服器零組件非常大的比重也是鴻海製造，「這是鴻海的優勢」。

知情人士透露，這家ChatGPT開發商目前正在物色當地合作夥伴，在印度設立至少1百萬瓩（GW）規模的資料中心。計畫的具體地點和時間表仍未確定。知情人士說，OpenAI執行長奧特曼可能在本月訪問印度時宣布此案，但尚未敲定行程。

OpenAI近來無論在美國本土或海外都大舉投入AI基礎建設。在美國，該公司正與軟銀和甲骨文（Oracle）合作，推動規模達4.5GW的「星際之門」計畫，投資額高達5,000億美元，連川普也公開讚許這項前所未見的建設。

OpenAI也和美國政府合作推動「OpenAI for Countries」倡議，計劃在全球打造秉持民主價值的AI基礎建設，並將此定位為美國引領全球AI發展，在關鍵科技戰場上抗衡中國大陸的布局。

OpenAI正尋求在各地先建立十個合作夥伴關係，並表示已有超過30個國家主動表達興趣。目前該公司已宣布將成為挪威一個規模可達520千瓩（MW）建案的主要承租方。另外，還有阿布達比一座超大型設施，其中OpenAI將使用1 GW的運算能力。

在印度興建工業規模的資料中心，有助OpenAI為當地用戶提供客製化AI聊天機器人，同時消除資料外流的疑慮。

該公司已經承諾，將參與印度政府120億美元的「India AI Mission」計畫，協助開發大型和小型的語言模型。

OpenAI目前正加速在印度擴張，這裡也是該公司全球第二大用戶市場。OpenAI計劃在首都新德里成立辦公室，並招募人員擴編當地團隊；同時已推出每月5美元的方案，爭取更多用戶。


Meta 超級實驗室助攻台廠

