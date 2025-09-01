市場一度譁然...擋不了川普「亂入」台積電 投資人該警覺什麼？

川普近日再度針對半導體政策拋出震撼彈，傳出美國政府可能考慮入股台積電（2330）。市場一度譁然，卻又很快因白宮否認而平息。這不是川普第一次引發股市大波動，也不會是最後一次。這波「美積電」風聲，引發市場對政治干預企業主權的高度敏感，但產業顧問陳子昂提醒，川普的每一句話不見得是政策宣示，有時更像是投資布局。因為「川普是知名的投顧，一面放空台積電ADR，一面逼台積電就範」。

「美積電」不等於壞消息？

對於市場上「台積電變成美積電」的擔憂，投資達人股海老牛直言，對於這種政治消息引發的短期行情，比較不會拿來當作操作依據，畢竟消息面對短線影響有限，這類消息「來來去去，就算川普講了，最後也不一定是真的，我覺得這不是一個負面的訊號，對公司實際上來說，短線影響不會太多」。

他提到，英特爾先前也曾因川普放話可能入股而股價上漲，但「隔天就跌了9%」，說明消息面效應快速反轉，波動劇烈。「這幾年大家一定要習慣，這種震盪非常大的一個波動」，他強調，投資策略仍應回歸理性與長期觀察。

陳子昂則從川普行事邏輯出發，指出若真要強化美國半導體實力，應該會優先投資本土企業Intel，而非台灣公司。他認為，這類放話可能是施壓手段，也是川普「放空做多」的市場操作方式之一，目的在影響市場氣氛，而非真正想改變產業架構。

台積電利空不成立？關鍵仍在技術與本益比

儘管市場擔心美國入股會改變台積電治理結構或導致技術外流，股海老牛認為，短線並無明顯利空，關鍵還是觀察公司獲利是否持續。他表示，只要營運穩定，技術領先地位未變，就不需因政策風聲輕易轉向。

在實務操作上，他提出明確的減碼訊號，包含三個條件，首先是台積電的技術若不再領先，如與競爭對手差距縮小或出現技術外流，則構成第一個風險。其次是AI需求若出現趨緩，導致產業資本支出轉弱，將直接影響接單能見度與股價預期。第三則是估值偏高，若本益比拉升至24倍以上，且股價短線爆衝，則需適時調節持股。他直言，「如果來到23倍24倍，突然短時間又爆衝，我們就會特別擔心一點。」

除了基本面，股海老牛也觀察技術線作為輔助依據，「技術面如果跌破季線，我自己就會覺得要稍微小心一點」。他認為，目前仍屬多頭架構，若無重大利空，逢拉回可採分批布局。但若上述條件逐一浮現，就應思考獲利了結或減碼因應，避免高檔轉折來得措手不及。

陳子昂則補充，台積電今年每股獲利約58元，明年上看68至70元，在目前市場願意給予20倍本益比的情況下，「明年股價至少1,200、1,300，甚至現在不排除1,400」。他也強調，台積電產能已滿至2026年，加上美國成本高、漲價合理，整體毛利率仍可維持在55%以上，投資價值仍具支撐。

投資人可關注供應鏈結構變化

針對美國將啟動的232關稅，陳子昂指出，從出口數據來看，「台灣的晶片出口美國，過去五年都只有2%，可是去年到了4.5%，台灣的晶片60%主要是出口中國，最近降到52%。」他強調，從整體數據來看，美國市場占比仍低，關稅對台灣半導體整體影響有限，但個別企業仍須因應市場壓力與政策變動。

但他也提醒，從台積電個體來看，美國客戶卻占其營收超過七成，因此公司仍必須密切因應美方政策牽動。他分析，這些先進製程在台灣做是最有效率的，可是因為他一定要訂單，所以必須要符合美國的政策需求，那就會面臨很多外在壓力。

他認為，真正需要警覺的，不是關稅數字本身，而是背後反映的供應鏈結構分化。「網通產品的毛利都知道嘛，叫做毛三道四，那怎麼可能移到美國？」他直言，不同產品線的移轉能力差異極大。高毛利、高技術含量的AI伺服器與晶圓代工或可外移，但毛利較低的終端設備與傳統電子產品，則難以跟進，美國製造的經濟效益也將面臨挑戰。

因此，他提醒投資人，真正需要關注的，是三到五年內全球供應鏈的地理重組與產業結構變化。這不僅關乎單一公司的政策因應，也將深刻影響整體半導體板塊的成本結構與競爭態勢。