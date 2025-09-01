大學光歐淑芳接任內科協會理事長 將打造AI示範園區

台北內湖科技園區發展協會今天舉辦理事長交接典禮，由大學光董事長歐淑芳接任理事長；她表示，園區成立以來吸引逾6500家廠商進駐，營收規模突破新台幣5.4兆元，未來將成立「科技政策研究委員會」，推動園區成為AI示範場域，持續擦亮「台北矽谷」招牌。

歐淑芳表示，台北市內湖科技園區是台灣首座都會型科技園區，科技、電子、媒體等指標性產業雲集，自成立以來，集結台達電、研華、崇越、仁寶、華碩等廠商進駐，為北台灣最重要的科技核心，推動園區成為台灣經濟的金雞母，在經濟發展與就業機會創造上貢獻卓著。

她表示，內科園區擁有完整的科技供應鏈與龐大企業群聚效應，是最適合打造「AI示範場域」的基地，她將推動協會成立「科技政策研究委員會」，持續擦亮內科園區「台北矽谷」。