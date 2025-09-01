快訊

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

大學光歐淑芳接任內科協會理事長 將打造AI示範園區

中央社／ 台北1日電

台北內湖科技園區發展協會今天舉辦理事長交接典禮，由大學光董事長歐淑芳接任理事長；她表示，園區成立以來吸引逾6500家廠商進駐，營收規模突破新台幣5.4兆元，未來將成立「科技政策研究委員會」，推動園區成為AI示範場域，持續擦亮「台北矽谷」招牌。

歐淑芳表示，台北市內湖科技園區是台灣首座都會型科技園區，科技、電子、媒體等指標性產業雲集，自成立以來，集結台達電、研華、崇越、仁寶、華碩等廠商進駐，為北台灣最重要的科技核心，推動園區成為台灣經濟的金雞母，在經濟發展與就業機會創造上貢獻卓著。

她表示，內科園區擁有完整的科技供應鏈與龐大企業群聚效應，是最適合打造「AI示範場域」的基地，她將推動協會成立「科技政策研究委員會」，持續擦亮內科園區「台北矽谷」。

矽谷 台達電

延伸閱讀

電電公會籲多買國產零件 經長：已編50億促汰舊換新

「逼婚沒用」！皇蛾壽命僅10天復育 原來牠在等青梅竹馬羽化

宜蘭情人節3天吸引13.2萬人次 如夢似幻燈飾美景續亮至9月底

柳科異味困擾多年 AI監測4個月通報47次異常排煙 開罰32家次

相關新聞

童子賢：電子業零組件庫存健康 下半年旺季拉貨動能仍在

市場關注，蘋果iPhone 17系列新機，對此，和碩（4938）董事長童子賢1日指出，不評論單一客戶及產品，但從電子業同...

台積電法人董事代表人異動 國發會主委葉俊顯擔任

國發會今天舉行新、卸任主委交接典禮，新任主委葉俊顯正式上任。隨著主委異動，台積電法人董事代表人也出現調整，改由葉俊顯擔任

固緯電子涉侵權 致茂今日針對ATS 8000產品名稱及介面提告

致茂電子今日表示，公司業已就固緯電子實業股份有限公司未經授權，使用致茂所開發的開關電源供應器自動測試系統「8000」產...

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

集邦科技今日發布最新調查指出，今年第2季因中國消費補貼引發的提前備貨效應，以及下半年智慧手機、筆電/PC、Server新...

研調：台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2% 創新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今年第2季市占率再度創下新高。研調機構數據顯示，台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2%創...

施振榮：AI是重要工具「好似在台灣不用LINE的話活不下去」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮1日指出，人工智慧（AI）是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用LINE（社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。