童子賢：電子業零組件庫存健康 下半年旺季拉貨動能仍在

市場關注，蘋果iPhone 17系列新機，對此，和碩（4938）董事長童子賢1日指出，不評論單一客戶及產品，但從電子業同業及零組件廠7月庫存狀況來看，狀況都還算不錯，代表製造的成品8、9月應該也不錯，預期下半年旺季的拉貨動能還在。

童子賢分析，本來大家有個憂慮是，因為上半年業界急著拉貨，到了下半年可能就導致旺季不旺。因為在2022年疫情快結束時，就短暫發生了這樣事情，當時背景是疫情期間大缺貨，因此大家拚命拉貨，而到了疫情快結束，反而是貨堆在那邊。

童子賢強調，但到現在為止，7月份沒有發生這種情況，檢視7、8月零組件廠庫存狀況，大概都還算不錯，「因此鬆了一口氣」，因為如果是7月零組件拉貨順暢，代表製造的成品8、9月應該也不錯，因此旺季的拉貨動能看來還在。