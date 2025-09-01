工研院攜手故宮 以 AI 生成擬真技術讓經典名畫穿越時空、再現風采

生成式AI浪潮正席捲各行各業，從智慧製造、物流、醫療延伸至創意產業，藝術領域也迎來前所未有的創作革命。工研院攜手故宮共同打造「AI藝廊–城市畫卷」新媒體展件，以48件經典藝術作品，結合AI動態生成與超擬真顯示技術，重新詮釋城市風貌與文化精神，打造出結合科技與藝術的沉浸式互動體驗，未來也將規劃在故宮及國內外巡展。

工研院透過「風格特化行銷影音生成優化技術」，突破傳統靜態畫作的展演形式，來自故宮與北中南的典藏機構，讓傅狷夫、陳澄波、郭雪湖、黃土水、林玉山、李梅樹等藝術家筆下的風景人物，化為流動畫面、走入當代語境。展演不僅涵蓋山水、膠彩、水墨與油畫等多樣媒材，更巧妙嵌入台北101、煙火、晶圓廠等現代意象，讓百年經典作品以AI之筆重現風華。

工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，此次合作不僅展現生成式AI在內容產製的技術實力，更是與文化資產深度結合的創新示範。過去AI多作為工具輔助，而本案由故宮參與選件與策展，並與藝術顧問、新媒體導演共同編排動畫節奏與視覺風格，使AI成為敘事的一部分，與藝術共舞。

他指出：「科技不只是輔助，更能成為文化的創作媒介。這次我們不是將畫轉為動畫，而是將故事延伸、把歷史與當代對話呈現在眼前。」例如，團隊將郭雪湖《南街殷賑》學習風格，呈現台北101將其融合嵌入畫中，或以故宮經典文物作為百工百業分層學習風格，呈現現代科技工廠日常，打造出時空交錯的城市畫卷。

本次展覽的技術核心，來自工研院所研發的三大AI應用。首先，「風格特化行銷影音生成技術」能依據畫家風格與題材生成流暢自然的動畫場景，成功突破傳統動畫難以掌握藝術家筆觸的瓶頸；其次，「GenVFX-SuperRes眾智超解析演算法」能有效提升畫面解析度，讓細膩筆觸與顏料紋理在8K畫面中真實重現；最後，「6DoF動態運鏡與暗場人物偵測技術」則支援觀眾互動與視角調整，為觀者打造出身歷其境的藝術感知體驗。

結合友達（2409）光電FindARTs 85吋8K擬真藝屏與A.R.T.抗反光顯示技術，即使在現場燈光環境中，觀眾依然可清晰感受畫面深度與光影變化，體驗如臨真跡般的感動。