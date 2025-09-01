台積電法人董事代表人異動 國發會主委葉俊顯擔任

快訊

國發會今天舉行新、卸任主委交接典禮，新任主委葉俊顯正式上任。隨著主委異動，台積電法人董事代表人也出現調整，改由葉俊顯擔任。

行政院國家發展基金管理委員會持有台積電16.537億股，持股比重逾6%，為台積電最大法人股東。依台積電今天收盤價1165元計，市值達新台幣1.92兆元。

行政院前國發會主委劉鏡清為台積電法人董事代表人，隨著國發會主委異動，劉鏡清卸任，由葉俊顯接任，台積電法人董事代表人也出現異動，改由葉俊顯擔任代表人。

台積電今天也公告，因收回限制員工權利新股部分股數，影響流通在外股數變化，2025年第1季每股現金股利自5元細微變動至5.00001754元。除息交易日為9月16日，自9月18日起至9月22日止停止普通股股票過戶，並於10月9日發放。

