友達、華夏海灣碳權上架交易

根據碳交所國內額度減量交易平台顯示，近期已新上架兩項碳權可供交易，包括「友達光（2409）電龍科／華亞廠SF6 破壞去除減量抵換專案」、華夏（1305）海灣塑膠的「IEM液鹼蒸發罐更新」，都尚未有成交紀錄。

其中「友達光電龍科／華亞廠SF6 破壞去除減量抵換專案」，主要是液晶顯示器製程所中使用的高溫室氣體潛勢氣體SF6，依據 2006 IPCC Guideline 報告，可透過高溫燃燒的破壞去除裝置處理達成預設 90%破壞。 友達採用此方法在製造廠區裝設破壞去除裝置，以達成溫室氣體排放減量目的。此次碳權上架25公噸，每公噸3,800元。

華夏海灣塑膠的「IEM液鹼蒸發罐更新」，主要是專案實施前，液鹼蒸發濃縮製程使用二效蒸發罐，其分散器分散效果不佳，且殼管式熱交換器設備容易洩漏塞管，造成蒸汽耗用高。此專案透過導入三效蒸發罐，有效提升製程系統內部能源使用效率，以降低產品生產所需熱能，有效率使用蒸汽及達成CO2減量效益。此次上架4,335公噸，每公噸3,000元。