快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

友達、華夏海灣碳權上架交易

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據碳交所國內額度減量交易平台顯示，近期已新上架兩項碳權可供交易，包括「友達光（2409）電龍科／華亞廠SF6 破壞去除減量抵換專案」、華夏（1305）海灣塑膠的「IEM液鹼蒸發罐更新」，都尚未有成交紀錄。

其中「友達光電龍科／華亞廠SF6 破壞去除減量抵換專案」，主要是液晶顯示器製程所中使用的高溫室氣體潛勢氣體SF6，依據 2006 IPCC Guideline 報告，可透過高溫燃燒的破壞去除裝置處理達成預設 90%破壞。 友達採用此方法在製造廠區裝設破壞去除裝置，以達成溫室氣體排放減量目的。此次碳權上架25公噸，每公噸3,800元。

華夏海灣塑膠的「IEM液鹼蒸發罐更新」，主要是專案實施前，液鹼蒸發濃縮製程使用二效蒸發罐，其分散器分散效果不佳，且殼管式熱交換器設備容易洩漏塞管，造成蒸汽耗用高。此專案透過導入三效蒸發罐，有效提升製程系統內部能源使用效率，以降低產品生產所需熱能，有效率使用蒸汽及達成CO2減量效益。此次上架4,335公噸，每公噸3,000元。

友達 龍科 高溫

延伸閱讀

針對市場不確定性！JLR Taiwan九月限時推出「5年0利率分期購車專案」

影／每人發5000元！南投鐵道小鎮強打Long Stay：歡迎移居

京台創新創業大賽 兩岸青年追夢 聚焦數位經濟等5領域

京台創新創業大賽 兩岸青年追夢

相關新聞

台積電法人董事代表人異動 國發會主委葉俊顯擔任

國發會今天舉行新、卸任主委交接典禮，新任主委葉俊顯正式上任。隨著主委異動，台積電法人董事代表人也出現調整，改由葉俊顯擔任

固緯電子涉侵權 致茂今日針對ATS 8000產品名稱及介面提告

致茂電子今日表示，公司業已就固緯電子實業股份有限公司未經授權，使用致茂所開發的開關電源供應器自動測試系統「8000」產...

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

集邦科技今日發布最新調查指出，今年第2季因中國消費補貼引發的提前備貨效應，以及下半年智慧手機、筆電/PC、Server新...

研調：台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2% 創新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今年第2季市占率再度創下新高。研調機構數據顯示，台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2%創...

施振榮：AI是重要工具「好似在台灣不用LINE的話活不下去」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮1日指出，人工智慧（AI）是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用LINE（社...

施振榮81歲玩 AI！期盼藉由AI分身將王道思維推向國際

宏碁集團（2353）創辦人施振榮81歲開始玩AI，1日分享他的AI人生，並對外介紹他在GPT上的AI分身。施振榮表示，人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。