康舒總經理呂宜興辭職 董事長許介立兼任

中央社／ 台北1日電

電源廠康舒今天公告高層人事異動，今年2月上任的總經理呂宜興辭職，董事長許介立即日起兼任總經理。

康舒發布新聞稿表示，為進一步強化集團資源整合、推動能源業務布局升級，董事長許介立即日起回任總經理，親自帶領團隊推進策略落實與業務拓展。此次人事調整為公司長期發展規劃的一環，旨在因應全球能源基礎設施重塑與產業格局變化，穩健推動下一階段成長。

康舒表示，許介立今年也接任金寶董事長，目前身兼康舒、金寶、泰金寶等3家公司董事長，未來將運用集團在電子製造、研發設計及產品導入等領域的多元優勢，加速推動集團資源整合，為公司長期發展奠定基礎。

康舒強調，此次許介立回任康舒總經理職務，是為了因應當前營運需求，在關鍵時刻親自統籌決策、加強跨部門與跨事業群協調合作，確保營運策略有序落地。

原總經理呂宜興自年初上任以來，協助公司完成營運銜接，為公司穩健發展做出貢獻，因個人職涯發展規劃卸任總經理。

康舒 董事長 總經理

