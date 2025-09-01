快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

遠傳推出「優雅樂活服務」資費 月付666元、延伸多元生活應用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

遠傳電信（4904）1日宣布推出全新「優雅樂活服務」，打破傳統電信方案框架，將5G通訊與多元生活應用結合，在滿足日常通訊需求的同時，延伸至生活多元面向的體驗，陪伴用戶在不同階段持續探索成長。即日起遠傳「優雅樂活服務」於全台直營、加盟及網路門市開放申辦。

遠傳總經理井琪表示，隨著人生進程，每個階段對生活的需求會有所不同；遠傳不斷創新，希望能將電信產品與貼近不同生活樣貌的多元服務相結合，透過有溫度的數位服務帶給用戶「日日是好日」的美好生活。此次推出「優雅樂活服務」即為事業穩定有成，重視家庭工作平衡，可以放慢生活步調的用戶所設計，除了提供優質的通訊，還結合了娛樂、健康、旅遊、學習等豐富的服務選項；讓遠傳為用戶「想得更遠」，實踐「連結你我的世界，讓它更便利、更安全、更溫暖、更永續」的使命。

遠傳「優雅樂活服務」月付666元可享30GB的5G上網、網內免費通話、網外75分鐘、市話15分鐘等完整通訊體驗，並提供專屬1折加購優惠，20GB計量包僅需200元，滿足不同上網需求，輕鬆升級數位生活。

除了通訊服務，「優雅樂活服務」設計三大生活好禮，包括娛樂派可享Netflix月費折抵，或遠傳friDay影音免費暢看與藍牙音箱；旅遊派可享雄獅（2731）旅遊金6,000元，加碼遠傳漫遊金1,500元與旅平險500元；健康派可有葡萄王精選保健大禮包。

除三大好禮外，「優雅樂活服務」的用戶每月都能領取多種品牌專屬體驗與好康優惠，涵蓋運動、學習、美食、購物與文化體驗。

5G 遠傳電信

延伸閱讀

電信三雄 衝遠距醫療

居家清潔、家教預約一指搞定 遠傳心生活APP升級跨域生活服務平台

遠傳凌晨傳電話不通　公司：VoLTE短暫異常已修復

遠傳上半年營收獲利登高 參與LiTV新一輪募資

相關新聞

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

集邦科技今日發布最新調查指出，今年第2季因中國消費補貼引發的提前備貨效應，以及下半年智慧手機、筆電/PC、Server新...

固緯電子涉侵權 致茂今日針對ATS 8000產品名稱及介面提告

致茂電子今日表示，公司業已就固緯電子實業股份有限公司未經授權，使用致茂所開發的開關電源供應器自動測試系統「8000」產...

研調：台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2% 創新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今年第2季市占率再度創下新高。研調機構數據顯示，台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2%創...

施振榮：AI是重要工具「好似在台灣不用LINE的話活不下去」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮1日指出，人工智慧（AI）是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用LINE（社...

施振榮81歲玩 AI！期盼藉由AI分身將王道思維推向國際

宏碁集團（2353）創辦人施振榮81歲開始玩AI，1日分享他的AI人生，並對外介紹他在GPT上的AI分身。施振榮表示，人...

英業達導入 SAP SuccessFactors ECP 驅動全球薪酬管理轉型

SAP台灣宣布，全球電子製造服務領導品牌英業達（2356）成功導入 SAP SuccessFactors Employe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。