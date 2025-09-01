遠傳推出「優雅樂活服務」資費 月付666元、延伸多元生活應用

遠傳電信（4904）1日宣布推出全新「優雅樂活服務」，打破傳統電信方案框架，將5G通訊與多元生活應用結合，在滿足日常通訊需求的同時，延伸至生活多元面向的體驗，陪伴用戶在不同階段持續探索成長。即日起遠傳「優雅樂活服務」於全台直營、加盟及網路門市開放申辦。

遠傳總經理井琪表示，隨著人生進程，每個階段對生活的需求會有所不同；遠傳不斷創新，希望能將電信產品與貼近不同生活樣貌的多元服務相結合，透過有溫度的數位服務帶給用戶「日日是好日」的美好生活。此次推出「優雅樂活服務」即為事業穩定有成，重視家庭工作平衡，可以放慢生活步調的用戶所設計，除了提供優質的通訊，還結合了娛樂、健康、旅遊、學習等豐富的服務選項；讓遠傳為用戶「想得更遠」，實踐「連結你我的世界，讓它更便利、更安全、更溫暖、更永續」的使命。

遠傳「優雅樂活服務」月付666元可享30GB的5G上網、網內免費通話、網外75分鐘、市話15分鐘等完整通訊體驗，並提供專屬1折加購優惠，20GB計量包僅需200元，滿足不同上網需求，輕鬆升級數位生活。

除了通訊服務，「優雅樂活服務」設計三大生活好禮，包括娛樂派可享Netflix月費折抵，或遠傳friDay影音免費暢看與藍牙音箱；旅遊派可享雄獅（2731）旅遊金6,000元，加碼遠傳漫遊金1,500元與旅平險500元；健康派可有葡萄王精選保健大禮包。

除三大好禮外，「優雅樂活服務」的用戶每月都能領取多種品牌專屬體驗與好康優惠，涵蓋運動、學習、美食、購物與文化體驗。