義隆電與中研院合作 搶攻軍用無人機市場
觸控晶片廠義隆電今天宣布，與中研院合作將AI影像辨識模型暨AI生成擴增訓練資料庫導入軍事無人機應用，預計明年下半年量產出貨。
義隆電發布新聞稿表示，旗下人工智慧（AI）影像辨識模型結合AI生成擴增訓練資料庫，成功導入目標偵測、智慧追蹤與自動避障等核心功能，可應用於軍事無人機，預計明年下半年量產出貨。
義隆電指出，旗下Mini LED Local Dimming區域調光顯示IC，不僅能有效延長電池續航力，並提升色彩對比度與畫質，也可應用於無人機，在強烈戶外光源環境下，無人機依然能夠呈現高解析度與真實色彩的影像，增強色彩表現，目前已量產出貨。
義隆電表示，未來將持續強化AI邊緣運算及終端裝置AI的研發與應用，加上軟硬體整合優勢，提供高效能、低功耗的創新解決方案。
