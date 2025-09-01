快訊

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

網紅律師指導證人作偽證「演練一下」 判刑3月不得易科罰金

集邦：2025第2季晶圓代工營收季增14.6%創高 台積電市占破7成稱霸

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

研調機構集邦（TrendForce）1日指出，受中國消費補貼帶動的提前備貨，以及下半年智慧手機、筆電／PC與伺服器新品需求加溫，2025年第2季全球前十大晶圓代工廠合計營收超過417億美元，季增14.6%，改寫新高。展望本季，新品季節性拉貨啟動，先進製程主晶片訂單放量、成熟製程周邊IC同步補貨，整體產能利用率可望續升、營收續季增。

台廠方面，晶圓代工龍頭台積電（2330）受主要手機客戶新機備貨、筆電／PC與AI GPU新平台出貨推進，出貨量與ASP齊揚，第2季營收達302.4億美元、季增18.5%，市占率一舉攀升至70.2%，穩居龍頭。聯電（2303）在出貨與ASP雙升帶動下，第2季營收19億美元、季增8.2%，市占4.4%。此外，世界先進（5347）受晶圓出貨與ASP走揚挹注，第2季營收約3.8億美元、季增4.3%，排名第七；力積電（6770）出貨季增、部分抵銷ASP小幅回落影響，營收達3.5億美元、季增5.4%，列第十。

非台系廠商方面，三星電子旗下晶圓代工事業（Samsung Foundry）因智慧手機與Nintendo Switch 2等新品備貨，以高價製程晶圓為主拉動產線稼動，第2季營收近31.6億美元、季增9.2%，市占7.3%居第二。大陸晶圓代工一哥中芯國際（SMIC）延續關稅與消費補貼驅動的提前備貨，雖出貨季增，但受先進製程產線問題延遲與ASP下滑餘波影響，第2季營收約22.1億美元、季減1.7%，市占5.1%仍居第三。格羅方德（GlobalFoundries）受新品備貨啟動、出貨季增且ASP微升，第2季營收近16.9億美元、季增6.5%，以3.9%市占排名第五。

在Tier 2晶圓代工廠中，華虹集團（HuaHong Group）第2季產能利用率回升、出貨走強，旗下華虹半導體單季營收季增4.6%；集團合併上海華力（HLMC）等事業後，營收約10.6億美元、季增約5%，市占約2.5%，維持第六。以色列的高塔半導體（Tower）受下半年新品備貨動能回升，第2季營收3.7億美元、季增3.9%，排名第八；合肥晶（Nexchip）受中國補貼紅利與周邊IC訂單上修支撐，在價格偏低因素相抵後，第2季營收約3.6億美元、季增近3%，列第九。

集邦預期，本季在新品循環帶動下，先進製程高價晶圓占比提升將明顯挹注營收，成熟製程亦有周邊IC補貨加持，整體產能利用率料較第2季再上層樓，帶動產業營收續寫季增走勢。

營收 晶圓代工廠

延伸閱讀

台積電2奈米洩密案移審 智財法院承審合議庭出爐

台積電有壓力了？ 三星傳2026在美量產2奈米

台股開低震盪 台積電平盤遊走

台股9月天 衝關25,000點…先進製程、散熱等AI族群仍是盤面主流

相關新聞

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

集邦科技今日發布最新調查指出，今年第2季因中國消費補貼引發的提前備貨效應，以及下半年智慧手機、筆電/PC、Server新...

固緯電子涉侵權 致茂今日針對ATS 8000產品名稱及介面提告

致茂電子今日表示，公司業已就固緯電子實業股份有限公司未經授權，使用致茂所開發的開關電源供應器自動測試系統「8000」產...

研調：台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2% 創新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今年第2季市占率再度創下新高。研調機構數據顯示，台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2%創...

施振榮：AI是重要工具「好似在台灣不用LINE的話活不下去」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮1日指出，人工智慧（AI）是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用LINE（社...

施振榮81歲玩 AI！期盼藉由AI分身將王道思維推向國際

宏碁集團（2353）創辦人施振榮81歲開始玩AI，1日分享他的AI人生，並對外介紹他在GPT上的AI分身。施振榮表示，人...

英業達導入 SAP SuccessFactors ECP 驅動全球薪酬管理轉型

SAP台灣宣布，全球電子製造服務領導品牌英業達（2356）成功導入 SAP SuccessFactors Employe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。