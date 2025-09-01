義隆宣布無人機應用量產出貨 第二代明下半年也可望開始量產

IC設計大廠義隆（2458）於1日宣布，搶攻無人機應用市場，加速布局AI邊緣運算，相關產品量產出貨。

義隆表示，該公司已成功量產Mini LED區域調光顯示IC，憑藉領先業界的整合技術，不僅有效延長電池續航力，且能大幅提升色彩對比度與畫質，並節省功耗。即便在強烈戶外光源環境下，仍可使無人機呈現高解析度與真實色彩影像。

根據工研院資料顯示，全球無人機市場持續成長，目前無人機市場以商用占比最大，估計約有300億美元的規模，預期至2030年時將成長至500億美元。而義隆對AI邊緣運算技術耕耘多年，強調其成功開發完成新的應用領域，即目前最具市場前景的無人機領域，展現AI多元應用實力。該公司並持續進行AI邊緣運算多元化應用開發，預期分階段展現成果。

同時，義隆提到，具有更強大功能的第二代無人機產品，是利用AI影像辨識模型結合AI生成擴增訓練資料庫，成功導入目標偵測、智慧追蹤與自動避障等核心功能，展現出產品差異化，這項開發案是義隆結合中研院共同開發軍事無人機應用，預期明年下半年可量產出貨。

義隆指出，未來將持續強化AI邊緣運算及終端裝置AI的研發與應用，並憑藉軟硬體整合的優勢，提供高效能、低功耗的創新解決方案。