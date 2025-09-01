2025鴻海獎學鯨報名開跑！最高五萬元獎助 陪伴清寒學子勇敢追夢

由為支持家境清寒卻不放棄努力的青年學子，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會舉辦的2025大專校院組（含碩、博士班）「鴻海獎學鯨」，即日起開放線上報名至10月13日中午12點截止。獎助金額依註冊繳費金額級距發放，最高可達每學年新臺幣五萬元，協助學生可安心專注求學。

歷屆得主中，有許多翻轉人生的故事令人動容。例如2020年第四屆得主禹萱，她的父親在她小學四年級時突然生病倒下，家中頓陷困境，於是母親獨自撐起生計，她和哥哥也每天晚上「自己煮飯，加點醬油就這樣吃上一整年。」雖然家境艱難，禹萱仍然勇敢追夢，從參加學校免費的角力社團起步，奮戰至亞洲盃奪下銅牌，甚至想要挑戰奧運。

然而，赴日訓練的過程因語言隔閡與實力差距讓她自信崩盤、懷疑自己。回台求學後，鴻海獎學鯨則成為了她的定心石，不僅減輕了她的經濟負擔，也讓她重拾信心，勇敢前行。如今，她順利攻讀博士，期望未來能站上講台，改變曾經向她一樣感覺徬徨無依的孩子的命運。

同樣展現堅毅精神的，還有2024年第八屆得主廷宇。廷宇幼兒園時常常因父親會家暴而躲在餐桌底下。後來，父親過世、母親改嫁，但繼父有思覺失調症，家庭經濟條件也讓他只能住在常常有黑衣人去潑漆的地方，以及總是得等自助餐要收了打折時才敢踏進去吃飯。即便每天要花三個鐘頭的交通時間才能上下學，廷宇仍然努力唸書，考上台大法律系與研究所。

雖然他熱愛學習，但他還是曾經猶豫是否應該放棄學業去工作，以協助負擔家中經濟。就在他感覺最沮喪無助時，鴻海獎學鯨像及時雨澆灌了他，給了他支持與勇氣，讓他能夠繼續逐夢。他說：「只要有人願意相信你，你也會學會相信自己。」