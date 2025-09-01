固緯電子涉侵權 致茂今日針對ATS 8000產品名稱及介面提告

致茂電子今日表示，公司業已就固緯電子實業股份有限公司未經授權，使用致茂所開發的開關電源供應器自動測試系統「8000」產品（市場普遍稱為ATS 8000）的產品名稱及使用介面，所製造銷售的固緯自動測試系統產品（名為ATS-8000），今日向智慧財產及商業法院提起公平交易法侵權訴訟。

致茂表示，公司長期致力於為產業提供當今所需的技術，同時研發未來的產業創新方案。致茂ATS 8000產品具備高度兼容性，使用者於同時進行多個儀器之測試時，毋庸擔心驅動程式或儀器介面不相容，大幅提升測試效率，使用者僅需透過一套致茂ATS 8000產品，即得以同時串聯多個量測儀器執行測試，為致茂的客戶提供更低成本和更高產量。

致茂渴望能協助客戶將新技術導入市場，以驅動產業發展，而這都須仰賴積極捍衛公司的研發資產。致茂重視並尊重其自身和他人的智慧財產權。由於技術創新是致茂長期為客戶創造價值的核心，將持續堅定地捍衛創新技術。