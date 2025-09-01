施振榮出書談81歲玩AI 分身「阿丹」推王道思維

快訊

中央社／ 台北1日電

宏碁集團創辦人施振榮81歲開始玩人工智慧（AI），他表示，人生要不斷學習，未來AI將會改變每個人的生活，也攸關國家及產業競爭力，要擅用AI新工具，並將藉「阿丹」的AI分身將源於東方的王道思維推向國際。

施振榮今天發表「領導人的覺醒時刻：Stan哥與AI對話」電子書，這本書由AI制定架構，甚至本書90%的內容，是由經過王道思維訓練後的AI分身所撰寫，由兩位作者施振榮及洪銘賜共創，盼這本書能對大家應用AI新工具有所啟發，並喚醒領導人導入AI的創新應用。

施振榮指出，推動王道的普及化與國際化，一直是他長期努力方向，如今已看到初步成果，未來期待能借重AI這個新工具，讓王道能加速普及化並積極推向國際。

他表示，在GPT上建構「Stan哥王道思維的AI分身」－「阿丹ADAN Global」，它是王道領導哲學加持的AI副駕，與一般AI最大不同，在於它承襲王道領導哲學的精神，將「利他優先、誠信邊界、共識形成、永續視角」融入智慧決策，亦是東方文化智慧與現代AI技術的結合，讓科技不僅聰明，更能引領方向。

施振榮表示，為了在GPT上訓練AI分身，已將許多他寫的中英文書籍與文章放入知識庫中，並經多次的測試與優化後，才正式對外公開，未來讓Stan哥的王道思維分身可以無所不在。

他並表示，目前「阿丹 ADAN Global」是0.8 Beta版，預計明年1月1日將升級成1.0版本。

AI GPT 施振榮

