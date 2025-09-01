快訊

茂綸攻頂：自通路升級全方位服務 市場大力按讚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

半導體通路商茂綸（6227）1日開高走高，在午後買盤點火，於收盤前亮燈漲停，終場鎖住漲停100.5元，漲8.7元、漲幅9.48%。公司轉型的成果被資金看見，市場大力按讚，成為盤面焦點。

茂綸日前法說會表示，受惠NVIDIA AI伺服器相關業務需求強勁，上半年合併營收年增52%；「電腦伺服器」應用占比達53%，營運重心明確轉向AI伺服器領域。

董事長吳偉國強調，茂綸已從傳統半導體通路升級為「全方位服務」的解決方案供應商，聚焦資料中心、工業、車用與AIoT四大應用，透過系統、軟體與資安整合提供Total Service；包含GPU與AI伺服器機櫃在內的「系統級產品」營收占比在不到一年的時間已攀升逾10%。

展望下半年，總經理莊文杰指出，7月以來匯率趨穩，部分先前匯損可望回沖；公司對全年營運持審慎樂觀，並重申在匯率回穩的基礎上，「今年營收一定可以突破去年」。

