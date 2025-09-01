工研院攜手故宮 AI生成擬真技術讓名畫再現風采

工研院今天宣布，與故宮共同打造「AI藝廊－城市畫卷」新媒體展件，以48件經典藝術作品，結合AI動態生成與超擬真顯示技術，重新詮釋城市風貌與文化精神，打造出結合科技與藝術的沉浸式互動體驗。

工研院發布新聞稿，服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，這次與故宮合作不僅展現生成式人工智慧（AI）在內容產製的技術實力，更是與文化資產深度結合的創新示範。

鄭仁傑指出，過去AI多作為工具輔助，這一合作案是由故宮參與選件與策展，並與藝術顧問、新媒體導演共同編排動畫節奏與視覺風格，使AI成為敘事的一部分，與藝術共舞。

鄭仁傑說，科技不只是輔助，更能成為文化的創作媒介。這次不是將畫轉為動畫，而是將故事延伸，把歷史與當代對話呈現在眼前。

工研院表示，透過風格特化行銷影音生成優化技術，將陳澄波、郭雪湖、黃土水、林玉山、李梅樹等藝術家筆下風景人物，化為流動畫面。展演涵蓋山水、膠彩、水墨與油畫等多樣媒材，並巧妙嵌入台北101、煙火、晶圓廠等現代意象，讓百年經典作品以AI之筆重現風華。

工研院指出，這次展覽技術核心來自工研院研發的AI應用，包括風格特化行銷影音生成技術，可依據畫家風格與題材生成流暢自然的動畫場景，打破傳統動畫難以掌握藝術筆觸的瓶頸，以及眾智超解析演算法，可提升畫面解析度，讓細膩筆觸、顏料紋理在8K畫面中真實重現。

工研院表示，動態運鏡與暗場人物偵測技術，可支援觀眾互動與視角調整，打造身歷其境的藝術感知體驗。此外，結合友達光電85吋8K擬真藝屏與抗反光顯示技術，即使在現場燈光環境中，觀眾依然可清晰感受畫面深度與光影變化，體驗如臨真跡般的感動。