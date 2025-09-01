趨勢科技提醒：打工詐騙手法快速蔓延 民眾應謹慎辨識徵才訊息

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安領導業者趨勢科技發布一份最新研究報告，揭發正迅速崛起的「打工詐騙」背後的運作機制和規模。這類精密的線上打工詐騙專門引誘受害者從事重複性的線上工作，接著再透過逐漸提高的預付金，有系統地剝削求職者。

趨勢科技8月最新調查指出，台灣超過半數（58％）受訪者曾在簡訊或電子郵件上收到工作機會或賺取額外收入相關資訊，其中有八成來自不認識或不知名的企業組織。趨勢科技提醒，隨著打工詐騙手法快速蔓延，民眾應保持警覺，謹慎辨識來源不明的徵才訊息，以降低受騙風險。

趨勢科技網路犯罪研究前瞻威脅研究總監Robert McArdle表示，打工詐騙是現今一般人在錢財和心理上所面臨最嚴重的網路犯罪威脅之一，從網域註冊供應到SMS簡訊發送服務，其犯罪結構都需加以留意。同時，企業可透過讓招募流程更透明並提供資訊，提醒求職者如何辨識合法的求才管道以降低風險。

趨勢科技這份最新報告揭露了一個龐大的全球犯罪基礎結構，他們專門假冒合法企業，利用人們信賴的通訊管道，採取類似遊戲軟體不斷進行角色晉級的機制，吸引求職者投入金錢。此報告也指出，詐騙集團的虛擬加密貨幣錢包交易金額高達數百萬美元，每位受害者的損失金額從數百美元至數十萬美元不等。

現代詐騙手法高度鎖定目標，且設計精細以避免被察覺。趨勢科技今年6月針對全球6,500多名成年人進行的調查研究顯示，有39%受訪者表示直到損失大量金錢的那一刻才意識到自己成為了詐騙受害者。

