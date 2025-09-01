致茂提告固緯電子涉侵權 捍衛創新技術

致茂（2360）1日宣布，業已就固緯（2423）電子實業股份有限公司未經授權，使用致茂所開發之開關電源供應器自動測試系統「8000」產品（市場普遍稱為ATS 8000）之產品名稱及使用介面，所製造銷售之固緯自動測試系統產品（亦名為ATS-8000），於1日向智慧財產及商業法院提起公平交易法侵權訴訟。

致茂強調，長期致力於為產業提供當今所需的技術，同時研發未來的產業創新方案。致茂ATS 8000產品具備高度兼容性，使用者於同時進行多個儀器之測試時，毋庸擔心驅動程式或儀器介面不相容，大幅提升測試效率，使用者僅需透過一套致茂ATS 8000產品，即得以同時串聯多個量測儀器執行測試，為致茂的客戶提供更低成本和更高產量。

致茂強調，渴望能協助客戶將新技術導入市場，以驅動產業發展，而這都須仰賴我們積極捍衛公司的研發資產。致茂重視並尊重其自身和他人的智慧財產權。由於技術創新是致茂長期為客戶創造價值的核心，我們將持續堅定地捍衛我們的創新技術。

致茂電子成立於1984年，以自有品牌「Chroma」行銷全球，是新興科技產業幕後推手，世界一級客戶信賴的夥伴，以精密量測及智動化全方位解決方案引領新興科技實現創新，主要市場應用包括AI、半導體/IC、儲能、電動車、綠能電池、LED、太陽能、光子學、平面顯示器、視頻與色彩、電力電子、被動元件、電氣安規、熱電溫控、自動光學檢測、智慧製造系統、潔淨科技、與智慧工廠領域。每年投入大量研發資源確保其領先關鍵技術及高度整合能力於光學、機械、電子、溫控及軟體，以維持公司的競爭優勢及成長，達到永續經營的目標。致茂營運據點遍佈歐、美、日、韓、中國大陸及東南亞，以創新的技術提供顧客更高的附加價值與服務，滿足客戶需求。