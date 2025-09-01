施振榮：AI是重要工具「好似在台灣不用LINE的話活不下去」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮1日指出，人工智慧（AI）是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用LINE（社交軟體）的話，根本活不下去，不能社交。」此外，針對宏碁集團AI競爭與布局，他指出，宏碁在智慧醫療領域領先，我們跟很多醫院合作，同時已經在國內外取證，在國際上推廣。

施振榮今日發表他的《領導人的覺醒時刻：Stan哥與AI對話》電子書，這本書是由AI制定架構，甚至本書90%的內容，是由經過王道思維訓練後的AI分身所撰寫，希望這本書能夠對大家應用AI這個新工具有所啟發，並喚醒領導人導入AI的創新應用。

為此，施振榮在GPT上建構了「Stan哥王道思維的AI分身」—阿丹ADAN Global，它是王道領導哲學加持的AI副駕。

隨著企業端發展往AI代理人（AI Agent）時代，施振榮表示，這象徵AI時代正式啟動，「沒有用AI的話，就無法跟別人競爭了，甚至於生存。」

施振榮指出，AI代理人就等於每個人都有一個分身，而這個分身有沒有「心」變得很重要，現在展示的阿丹是有心的AI，等於「agent plus」，是有思想的人。

施振榮強調，AI是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用Line的話，根本活不下去，不能社交，而Line就是工具。」

針對宏碁集團AI競爭與布局，施振榮分析，這要分為兩個部分，第一、AI PC，這部分大家都有布局，都很重視。第二、宏碁集團在智慧醫療領域領先，我們跟很多醫院合作，同時已經在國內外取證，在國際上推廣，推廣實際上更難，怎樣讓AI國際化，是最大的挑戰。