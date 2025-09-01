快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任！遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

施振榮：AI是重要工具「好似在台灣不用LINE的話活不下去」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團創辦人施振榮。施先生辦公室／提供
宏碁集團創辦人施振榮。施先生辦公室／提供

宏碁（2353）集團創辦人施振榮1日指出，人工智慧（AI）是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用LINE（社交軟體）的話，根本活不下去，不能社交。」此外，針對宏碁集團AI競爭與布局，他指出，宏碁在智慧醫療領域領先，我們跟很多醫院合作，同時已經在國內外取證，在國際上推廣。

施振榮今日發表他的《領導人的覺醒時刻：Stan哥與AI對話》電子書，這本書是由AI制定架構，甚至本書90%的內容，是由經過王道思維訓練後的AI分身所撰寫，希望這本書能夠對大家應用AI這個新工具有所啟發，並喚醒領導人導入AI的創新應用。

為此，施振榮在GPT上建構了「Stan哥王道思維的AI分身」—阿丹ADAN Global，它是王道領導哲學加持的AI副駕。

隨著企業端發展往AI代理人（AI Agent）時代，施振榮表示，這象徵AI時代正式啟動，「沒有用AI的話，就無法跟別人競爭了，甚至於生存。」

施振榮指出，AI代理人就等於每個人都有一個分身，而這個分身有沒有「心」變得很重要，現在展示的阿丹是有心的AI，等於「agent plus」，是有思想的人。

施振榮強調，AI是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用Line的話，根本活不下去，不能社交，而Line就是工具。」

針對宏碁集團AI競爭與布局，施振榮分析，這要分為兩個部分，第一、AI PC，這部分大家都有布局，都很重視。第二、宏碁集團在智慧醫療領域領先，我們跟很多醫院合作，同時已經在國內外取證，在國際上推廣，推廣實際上更難，怎樣讓AI國際化，是最大的挑戰。

AI 宏碁 施振榮

延伸閱讀

她愛慕植栽店老闆多次傳LINE、寄信…還95次匯款1元 二審判3月定讞

元富證券四大社群齊發力 創新內容拉近與投資人距離

中醫診所也可設置超音波…提高針灸診療準確性 衛福部：最快年底上路

批大罷免該負責的人檢討了什麼？ 李文忠與曹興誠LINE群大吵後遭退框

相關新聞

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

集邦科技今日發布最新調查指出，今年第2季因中國消費補貼引發的提前備貨效應，以及下半年智慧手機、筆電/PC、Server新...

固緯電子涉侵權 致茂今日針對ATS 8000產品名稱及介面提告

致茂電子今日表示，公司業已就固緯電子實業股份有限公司未經授權，使用致茂所開發的開關電源供應器自動測試系統「8000」產...

研調：台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2% 創新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今年第2季市占率再度創下新高。研調機構數據顯示，台積電第2季晶圓代工市占率衝上70.2%創...

施振榮：AI是重要工具「好似在台灣不用LINE的話活不下去」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮1日指出，人工智慧（AI）是很重要的工具，若不會用的話，「就像現在在台灣不用LINE（社...

施振榮81歲玩 AI！期盼藉由AI分身將王道思維推向國際

宏碁集團（2353）創辦人施振榮81歲開始玩AI，1日分享他的AI人生，並對外介紹他在GPT上的AI分身。施振榮表示，人...

英業達導入 SAP SuccessFactors ECP 驅動全球薪酬管理轉型

SAP台灣宣布，全球電子製造服務領導品牌英業達（2356）成功導入 SAP SuccessFactors Employe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。