施振榮81歲玩 AI！期盼藉由AI分身將王道思維推向國際

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團創辦人施振榮（右）81歲1日分享他的AI人生，並對外介紹他在GPT上的AI分身。記者吳凱中／攝影
宏碁集團（2353）創辦人施振榮81歲開始玩AI，1日分享他的AI人生，並對外介紹他在GPT上的AI分身。施振榮表示，人生要不斷學習，未來AI將會改變每個人的生活，也攸關國家及產業競爭力，要擅用AI新工具，並將藉由他的AI分身將源於東方的王道思維推向國際。

施振榮今日發表他的《領導人的覺醒時刻：Stan哥與AI對話》電子書，這本書是由AI制定架構，甚至本書90%的內容，是由經過王道思維訓練後的AI分身所撰寫，與兩位作者（施振榮及洪銘賜）一起共創，希望這本書能夠對大家應用AI這個新工具有所啟發，並喚醒領導人導入AI的創新應用。

他指出，推動王道的普及化與國際化，一直是他長期努力的方向，如今已看到初步的成果。未來期待能借重AI這個新工具，讓王道能加速普及化，並積極推向國際。

為此，施振榮在GPT上建構了「Stan哥王道思維的AI分身」—阿丹 ADAN Global，它是王道領導哲學加持的AI副駕。與一般AI最大不同，在於它承襲王道領導哲學的精神，將「利他優先、誠信邊界、共識形成、永續視角」融入智慧決策。它是東方文化智慧與現代AI技術的結合，讓科技不僅聰明，更能引領方向。

施振榮表示，為了在GPT上訓練AI分身，已將許多他寫的中英文書籍與文章，放入知識庫中，並經多次的測試與優化後，才正式對外公開，未來讓Stan哥的王道思維分身可以無所不在。

「阿丹」AI分身的設計靈感來自Stan哥的王道思維，把「創造價值、利益平衡、永續經營」三大信念，透過AI轉化為一個智慧副駕。換句話說，阿丹就是一個以王道為核心的「AI決策導師」，陪伴個人或組織在面對選擇時，能同時考慮有形與無形、現在與未來、直接與間接的價值。

他並表示，目前「阿丹 ADAN Global」是0.8 Beta版，預計明年1月1日將升級成1.0版本。歡迎大家上線體驗與Stan哥王道思維AI分身對話，也可比較與一般的GPT對話有些什麼差異。未來還規劃進一步分享王道變革、王道會計學等企業界領導人所關注的議題。

AI GPT 施振榮

