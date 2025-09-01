施振榮81歲玩 AI！期盼藉由AI分身將王道思維推向國際
宏碁集團（2353）創辦人施振榮81歲開始玩AI，1日分享他的AI人生，並對外介紹他在GPT上的AI分身。施振榮表示，人生要不斷學習，未來AI將會改變每個人的生活，也攸關國家及產業競爭力，要擅用AI新工具，並將藉由他的AI分身將源於東方的王道思維推向國際。
施振榮今日發表他的《領導人的覺醒時刻：Stan哥與AI對話》電子書，這本書是由AI制定架構，甚至本書90%的內容，是由經過王道思維訓練後的AI分身所撰寫，與兩位作者（施振榮及洪銘賜）一起共創，希望這本書能夠對大家應用AI這個新工具有所啟發，並喚醒領導人導入AI的創新應用。
他指出，推動王道的普及化與國際化，一直是他長期努力的方向，如今已看到初步的成果。未來期待能借重AI這個新工具，讓王道能加速普及化，並積極推向國際。
為此，施振榮在GPT上建構了「Stan哥王道思維的AI分身」—阿丹 ADAN Global，它是王道領導哲學加持的AI副駕。與一般AI最大不同，在於它承襲王道領導哲學的精神，將「利他優先、誠信邊界、共識形成、永續視角」融入智慧決策。它是東方文化智慧與現代AI技術的結合，讓科技不僅聰明，更能引領方向。
施振榮表示，為了在GPT上訓練AI分身，已將許多他寫的中英文書籍與文章，放入知識庫中，並經多次的測試與優化後，才正式對外公開，未來讓Stan哥的王道思維分身可以無所不在。
「阿丹」AI分身的設計靈感來自Stan哥的王道思維，把「創造價值、利益平衡、永續經營」三大信念，透過AI轉化為一個智慧副駕。換句話說，阿丹就是一個以王道為核心的「AI決策導師」，陪伴個人或組織在面對選擇時，能同時考慮有形與無形、現在與未來、直接與間接的價值。
他並表示，目前「阿丹 ADAN Global」是0.8 Beta版，預計明年1月1日將升級成1.0版本。歡迎大家上線體驗與Stan哥王道思維AI分身對話，也可比較與一般的GPT對話有些什麼差異。未來還規劃進一步分享王道變革、王道會計學等企業界領導人所關注的議題。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言