英業達導入 SAP SuccessFactors ECP 驅動全球薪酬管理轉型

SAP台灣宣布，全球電子製造服務領導品牌英業達（2356）成功導入 SAP SuccessFactors Employee Central Payroll 員工中心薪酬管理（以下簡稱 SAP ECP）解決方案，打造了全球統一的薪酬管理平台，提升薪資作業精準度與透明度，並強化人資管理、員工體驗與人才永續競爭力，為英業達邁向百年企業奠定人才競爭力的堅實基礎。

英業達是台灣領先的通訊和消費性電子產品研發與製造商，積極投入雲端運算、無線通訊、智慧裝置及物聯網等高科技產品領域。秉持「企業要永續，人才必須永續」的信念，英業達致力打造具市場競爭力且公平的薪酬制度，並推動創新福利政策，以促進員工工作與生活平衡，打造永續發展的企業文化。

英業達集團版圖橫跨亞洲、美洲各地，在全球設有多個研發基地和營運據點，擁有超過 36,000 名員工。過去各據點薪酬系統獨立運作，資料格式不一且無法互通，法規變動時也難以即時更新，導致作業效率低落，總部無法有效掌握關鍵人才數據。此外，傳統薪酬系統多半是地端架構，難以詳盡追蹤人為修改紀錄，存在稽核風險，且一旦終端設備毀損，更可能遺失重要數據資產。

為建立全球一致的薪酬標準與數據管理，英業達在既有 SAP SuccessFactors 基礎上部署 SAP ECP，同時也是亞洲企業典範，成功整合 SAP ECP 與 SAP S/4HANA 雲端 ERP，實現了薪酬與財務流程的無縫串接，讓薪資資料自動匯整至 ERP 成本中心，強化跨部門協作效率與內部控制稽核透明度。

英業達人才暨管理中心副總經理暨人資長林世斌表示：「HR 作為企業轉型重要的策略夥伴之一，我們期待人資從薪資計算的例行工作釋放出來，藉由 SAP ECP 系統的賦能，集團的人資職能將更聚焦於策略角色，成為串聯跨部門、制度與人才永續的關鍵推動者。」

英業達導入 SAP ECP 後成效顯著，透過即時串聯考勤資料，使薪資計算錯誤率降到 0.01%，近乎零誤差，並實現 100% 薪資追溯紀錄，展現雲端薪酬平台的精準度及穩定性。此外，近七千名員工薪資僅20 分鐘就可自動計算完成，為人資團隊每年節省超過60 天的行政作業時間。SAP SuccessFactors 讓資料透明化且一目了然，現在，英業達員工可自助查詢薪資明細、假勤記錄與歷史薪資，並追蹤個人職涯歷程變化，提升員工的薪資查詢體驗。

SAP 全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟表示：「在全球人才爭奪日益激烈的時代，企業人才管理轉型刻不容緩。我很高興看到 SAP ECP 以其支援超過 50 個國家和地區的高度本地化合規營運能力、成熟的標準化雲端管理系統，以及數據安全與精準性，成功助力英業達構建堅實且高效的全球薪酬管理核心，推動企業持續成長與永續發展。」

展望未來，SAP將持續協助英業達人資部門推動「三支箭」核心戰略，包括重新定位雇主品牌，打造具吸引力的企業文化，建構以技能為本的人才培育架構，以及善用 SAP 及 AI 技術，強化即時數據分析與決策支持，從而賦能集團制定精準、敏捷的人才決策，加速 HR 數位轉型腳步，成為驅動企業成長的關鍵動能。