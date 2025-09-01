數發部鏈結國際資源AI育才 高通：盼台灣成AI寶島

數位發展部今天宣布，9月起透過「AI國際技術日」系列活動，將人工智慧（AI）最新工具導入台灣，培育AI人才，帶動AI新十大建設的發展；高通副總裁劉思泰表示，希望台灣未來「不只是半導體寶島，也是AI寶島」。

數位發展部今天邀請Apache Taipei、GitHubStar、Wordpress台灣社群、ideaNCU創意社群等開發者代表，與AMD、台灣IBM、台灣微軟、美國高通公司（Qualcomm）攜手舉辦記者會，宣布9月起將透過「AI國際技術日」系列活動，將AI最新工具導入台灣，培育AI人才，協助開發者接軌國際最新軟體技術。

數發部數位產業署長林俊秀表示，過去台灣產業發展方向，硬體發展是站在巨人肩膀上，軟體會借重國際資源，AI時代也延續這個方式，看好AI技術、軟體與應用層面將帶動AI新十大建設的發展，而人才培養則是重要的基礎工程。

數產署指出，台灣開源社群能量充沛，但面臨國際最新工具導入不易、專案缺乏資源支持等困難，對「國際大廠在台舉辦在地化技術活動」與「提供多元技術選擇」有龐大需求。

此外，數發部宣布，台灣第一個「Apache Taipei分部」將於10月成立，將培育台灣開源工程師，有助台灣灣開源社群與國際的深度鏈結，鞏固台灣軟體領域影響力。

開發者普遍表示，開源專案盛行，但國內推廣速度慢，如果有企業加入一起推動，企業有強大資源和技術，開發者社群有洞察需求的能量，雙方結合有助於AI落地應用，台灣AI生態系會更完善。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，生成式AI問世後各行各業經歷重大改變，產業技術格局也不同，AI掀起一波全球競爭，AI技術也不斷改變，高通聚焦終端，他認為AI一定要放在雲端和終端。

他表示，OpenAI推出首款開源推理思維鏈（CoT）模型，可直接在搭載Snapdragon旗艦處理器的裝置上執行，未來千千萬萬的終端都可以放入AI，是機會也是商機，且非常龐大，而人才則是這波競爭最重要的動力。

他進一步說，規模化則是台灣AI更成功落地的關鍵，企業和政府都是重要角色，希望台灣未來「不只是半導體寶島，也是AI寶島」。

台灣IBM總經理李正屹表示，生成式AI問世2年多，企業最在意的是AI如何產生報酬率，企業都必須具備AI ready的體質，包含文化、治理、平台等面向。

台灣微軟總經理卞志祥指出，10年前談數位轉型到現在AI，都是聚焦3個面向，第1培育人才，第2引進國際技術，第3落實產業創造效應，坦言人才增加速度，總是趕不上產業需求；台灣微軟自2020年宣布在台數位人才培育計畫至今，在第3年便提早達成培育20萬產業數位人才的目標。

AMD台灣區商用業務處資深業務副總經理林建誠說，AMD近年不斷強調推展開放與多元AI平台，今年推出搭載大量NPU資源的AI PC，讓百工百業產業可以找到更適合且有效益的工具與平台。

華碩集團旗下台智雲總經理吳漢章表示，華碩相當勇於利用社群開源資源做出新應用，集團希望鼓勵第一流開源社群人才來創業，華碩會跟著產業一起共創，他也看好很多主權AI的題目都有商業化的機會。