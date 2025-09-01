輝達2026 GTC 明年三月登場 聚焦 Rubin、Vera 架構 GPU

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
輝達（NVIDIA）AI GPU需求依然強勁。路透
輝達（NVIDIA）8月31日宣布，年度開發者大會 GTC 2026 將於2026年3月16日至19日在美國加州聖荷西登場。市場解讀，本屆議程將全面鎖定 AI 與資料中心應用，預期主軸為 Rubin GPU 與 Vera CPU，但不會推出 GeForce 消費級產品。

在硬體藍圖上，Rubin 與 Vera 被視為承接 Blackwell 之後、再推升 AI 運算的新引擎。外界將關注三大面向：量產/部署時間表、效能級距突破，以及是否導入 NVL144 大型系統、以取代現行 Blackwell Ultra（NVL72）。

GTC 向來被視為 GPU 與資料中心技術的重要風向球。輝達今年已先行揭示中長期規劃，包含2027年 Rubin Ultra（NVL576）與2028年下一代 Feynman 架構，顯示其以多年期節奏鞏固 AI 運算主導地位。

軟體生態方面，延續 GTC 2025 的佈局，輝達已發表 NVIDIA Dynamo（AI 工廠作業系統）、Isaac GR00T N1（機器人基礎模型）、Cosmos（合成訓練資料模型）與 Newton（機器人新型模擬引擎），為下一波硬體鋪路。市場預期，GTC 2026 將成為輝達 AI 版圖邁入下一階段的關鍵起點。

