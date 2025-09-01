台積電有壓力了？ 三星傳2026在美量產2奈米

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
三星園區一景。圖／公司提供
台積電（2330）已長期規劃美國新廠後續將導入2奈米，而除了台積電，美國2奈米晶圓代工廠近期也再添生力軍，在特斯拉高階主管親自赴廠區督軍下三星（Samsung）美國新廠佈局2奈米也死灰復燃，業界已傳出力拚明年2026年內量產目標。

南韓市場傳出三星電子計劃從9月開始部署人員，在泰勒工廠建立2奈米生產線。工程師將分兩階段部署，分別在9月和11月。此外，已確認正在訂購代工生產線建設所需的設備。

三星電子還任命了泰勒代工廠的新負責人。此前，泰勒工廠由奧斯汀代工廠負責管理，但隨著泰勒工廠的運營全面展開，似乎內部已經任命了一位新負責人。

三星電子已恢復了對泰勒工廠的投資。三星最早決定於2021年投資泰勒工廠，並開始建設。三星電子先行建設廠房，為投產做準備，但去年9月撤走了員工，決定性因素是難以獲得代工客戶。

三星最初計劃在泰勒工廠建設4奈米工藝，但據傳聞在與客戶的合作失敗後，設廠時間表生變。

不過三星近期在獲得特斯拉的訂單後，正準備恢復泰勒工廠的運營。

依據南韓媒體報導，泰勒晶圓廠目前由一棟建築組成，並配備一間潔淨室，這對於半導體生產至關重要。三星電子計劃從第一階段開始建設一條2奈米生產線。預計到明年年底，產能將達到每月16,000至17,000片12吋晶圓。

預計到明年年底，三星電子將投資約28.9億美元（約合4萬億韓元，以17,000片晶圓計算）。派遣的人員將用於安裝設備並優化工藝。外傳設備安裝完成後，將使用測試晶圓來穩定工藝。泰勒工廠預計將於明年年底或 2027 年初開始量產。

據市場研究公司Counterpoint Research的數據，每月可生產10,000片晶圓的2奈米晶圓製造設備（WFE）的投資額高達17億美元。

台積電（2330）已長期規劃美國新廠後續將導入2奈米，而除了台積電，美國2奈米晶圓代工廠近期也再添生力軍，在特斯拉高階主...

