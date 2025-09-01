聯發科家庭日活動 公益捐贈加碼至百萬元
晶片大廠聯發科（2454）於8月31日在台北大巨蛋舉行家庭日活動，原規畫依照當日所觀賞中職賽事打出的安打及全壘打數，計算轉換為公益捐贈金額，後來直接加碼至百萬元。
聯發科原本規畫當賽事每打出一支安打即捐贈1萬元，每擊出一支全壘打更加碼捐贈28萬，款項捐贈給慈心有機農業發展基金會。後來該場中職龍象大戰的結果，味全龍擊出14支安打，中信兄弟則擊出15支安打，雙方都沒有擊出全壘打，聯發科直接將公益捐贈金額加碼至百萬元。
聯發科董事長蔡明介在致詞時表示，很難得該公司家庭日第一次在台北舉辦，這也是大巨蛋成立之後最大規模的企業參與棒球賽事，很榮幸能跟公司同仁及親友們，與球迷一起參與見證這個里程碑。棒球是社會上最重要共同的記憶跟經驗，他自己也是球迷，記得1970年代，他在大學時期會半夜起來看世界盃少棒的轉播，90年代開始有職棒之後，也陪小孩在成長過程中偶爾去觀賞職棒比賽，甚至去年觀賞世界盃12強冠軍賽，既興奮又感動。他要感謝聯發科的同仁與家人長期支持，今天邁入第28周年，將會繼續往前邁進再創成功。
聯發科這次在大巨蛋舉辦家庭日，由蔡明介率領該公司副董事長暨執行長蔡力行、總經理暨營運長陳冠州、共同營運長顧大為等主管出席，並由陳冠州登板開球。
